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【ET講股通】梁耀康：佈局中經會兩主題（附time code）

股市 15:34 2021/12/13

分享：

港股今早高開造好，恒生指數半日升242點，報24238點，其後尾市轉跌約20點，報23975點，二萬四再一次得而復失。ATM造好，美團 （03690） 曾升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升3%；內房下跌，恒大 （03333） 跌近3%曾創新低。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽　科技股表現回軟
02：21 - 留意美股新經濟股高位回吐不少
02：38 - 恒指難有大憧憬　望科技股回穩觸底向好
03：11 - 科技股可慢慢收集
03：47 - 中經會主題一：超前開展基礎投資　基建股強勢
04：40 - 個股分析：中國建築 （03311） 持貨如失今日低位要止賺
05：39 - 可留意中聯重科 （01157）
05：50 - 可留意水泥股　談華潤水泥 （01313） 、中國建材 （3323）
08：07 - 中交建 （01800） 走勢分析
10：54 - 中經會主題二：碳中和概念
11：55 - 新能源股波動　不宜重注買入
12：23 - 中長綫可睇好龍源電力 （00916） 、華潤電力
13：57 - 光伏股表現不錯　現價可考慮入場
15：06 - 光伏股可考慮福萊特玻璃 （06865） 、信義光能 （00968）
17：59 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 睇幾錢？有機會重上50元嗎？
21：00 - 觀眾問股：舜宇光學 （02382） 股價為何跌？240元買入如何部署？
22：16 - 觀眾問股：中國建築 （03311） 仍可追入嗎？
23：54 - 觀眾問股：領展 （00823） 股息低股價悶應該沽嗎？前景如何？
28：34 - 可考慮於現低位收集盈富基金 （02800）
29：23 - 個股推介：中聯重科 （01157）
32：52 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即收看：https：//video.hket.com/video/3130641

欄名 : ET講股通

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