【員工保障】亞馬遜物流中心倒塌致6死　員工抗議工作禁帶手機與外界隔絕

▲ 不少企業規定倉庫工人上班不可帶手機，不過這個做法到底是否合理則有待商確。（法新社圖片）

不少企業規定倉庫工人上班不可帶手機，不過這個做法到底是否合理則有待商確。最近，美國伊利諾伊州愛德華茲維爾（Edwardsville）的亞馬遜（Amazon）物流中心因龍捲風倒塌，造成至少6名員工喪生，此事令一眾工人把矛頭指向該企的「手機禁令」，認為如果不是因此阻隔外界訊息，意外或可避免。

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該倉庫佔地110萬平方英尺，僱用了約190名員工輪班工作。據彭博報道，龍捲風直接令該物流中心頂部嚴重損毀，導致比足球場更長的11英寸厚混凝土牆自行倒塌，至少有45名亞馬遜員工從設施的廢墟中救出來，救援隊預估搜救工作將持續數天。

疫下曾改善政策 惟未持久

多年來，亞馬遜皆禁止員工在倉庫工作時攜帶手機，並要求他們在通過安全檢查前把手機留在車內或員工置物櫃中。這項禁令雖然在疫情期間稍微放寬，但近期又恢復原狀。對此，包括2名在倒塌建築對面工作的員工表示，希望通過持有手機得知外界訊息，例如有關潛在危險天氣事件。

有員工表示，如果自己被困在裡面，手機可以幫助他們與救難人員或親人連絡，「在這件事發生後，我完全沒辦法只靠亞馬遜來保證我的安全。」他表示如果亞馬遜再禁止使用手機，就會離職。

報道更指出，亞馬遜表示，現在的重點是協助現場的急救人員，並支持在該地區受影響的員工和合作夥伴，惟拒絕解決員工對其手機禁令提出的擔憂。亞馬遜在聲明中表示，向愛德華茲維爾社區基金會捐贈了100萬美元（約780萬港元），並正在與當地官員合作，以確保救援順利。

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責任編輯：李智美