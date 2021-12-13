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【新冠疫苗】英今年為所有成人提供第3針 日打百萬劑

環球社會熱點 15:20 2021/12/13

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Omicron變種來勢洶洶，英美等國都呼籲民眾接種第3針新冠疫苗。英國首相約翰遜發表電視演説，指兩針疫苗提供的保護水平不足。他宣布英國今年會向所有成人提供第3針疫苗，每日的接種數字料升至百萬人次。

【新冠疫苗】英國准打2針密切接觸者 檢測取代隔離 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）周日（12日）發表電視演説，他指出Omicron變種帶來的新一波疫情即將席捲英國，指這是毋庸置疑的事。

他表示兩針疫苗顯然不足以提供所需的保護水平，形容科學家有信心第3針可達到有效保護作用。

約翰遜表示由本周起，英格蘭將向所有年滿18歲、完成接種第2針滿3個月的人提供第3針疫苗。他更透露一項新目標，指在今年内可為全國有意接種的成人提供第3針，較早前訂立的目標提前1個月。

英國國民保健服務（NHS）網上系統周三（15日）才會開放年輕人預約接種，但約翰遜表示他們周一起可無需預約入内接種。

【Omicron變種】英增逾1200宗確診 防疫級別升至次高 【下一頁】

政府將於全國各地部署軍隊支援，也會通知全科醫生推遲部分非緊急醫療服務以專注應對第3針計劃，以協助加快接種進度。

當局也會增設疫苗接種點，延長接種點開放時間及增加預約名額，以及額外培訓數千名義工協助接種疫苗。

英國上周六（11日）有53萬人接種第3針疫苗，創單日第二高的接種人次。英國政府加強配套後，料每日可達100萬接種人次。

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責任編輯：鄭錦玲

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