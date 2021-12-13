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【小米 1810】 小米董事長兼CEO雷軍 退出多家小米關聯公司職務

股樓投資 15:09 2021/12/13

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據《天眼查》資料顯示，雷軍近日接連退出多家小米集團（01810）關聯公司法定代表人、執行董事或董事長職務，包括廣東小米科技有限責任公司、廣州小米通訊技術有限公司、廣州小米信息服務有限公司、珠海小米通訊技術有限公司。小米股價靠穩，最多升2.4%，高見19.66元，最新報19.22元，升0.1%，成交額10億元。

大行予小米集團投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +13
    +12

股東信息顯示，廣州小米訊息服務有限公司由北京小米移動軟件有限公司全資持股，其餘三公司均由小米通訊技術有限公司全資持股。

較早前，雷軍同樣卸下全資子公司小米科技（武漢）有限公司法定代表人的總經理職務，引起市場關注。

同場加映﹕【孫子市法】升市成交不配合 下周兩事定方向

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記者：郭秀慧

小米集團－W（01810） 經濟 雷軍 目標價 成交 小米

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