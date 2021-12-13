【小米 1810】 小米董事長兼CEO雷軍 退出多家小米關聯公司職務

據《天眼查》資料顯示，雷軍近日接連退出多家小米集團（01810）關聯公司法定代表人、執行董事或董事長職務，包括廣東小米科技有限責任公司、廣州小米通訊技術有限公司、廣州小米信息服務有限公司、珠海小米通訊技術有限公司。小米股價靠穩，最多升2.4%，高見19.66元，最新報19.22元，升0.1%，成交額10億元。

大行予小米集團投資評級及目標價﹕

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股東信息顯示，廣州小米訊息服務有限公司由北京小米移動軟件有限公司全資持股，其餘三公司均由小米通訊技術有限公司全資持股。

較早前，雷軍同樣卸下全資子公司小米科技（武漢）有限公司法定代表人的總經理職務，引起市場關注。

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記者：郭秀慧