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Banksy限量版T恤炒價9.3萬元 炒貴至360倍

環球社會熱點 15:35 2021/12/13

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英國早前有4名示威者在種族平權示威中，因推倒17世紀著名奴隸商人科爾斯頓銅像而被起訴。英國著名藝術家Banksy為協助4人推出限量版T恤籌款，吸引大量民眾爭相搶購。有網民將Banksy的限量版T恤在網上放售，數小時內炒貴至360倍。

Banksy賣模籌1.03億買英國監獄 保留畫作兼變文化中心 【下一頁】

Banksy設計的灰色T恤正面印有科爾斯頓銅像推倒後空蕩蕩的銅像座照片，銅像座上面還垂著1條繩子，附近亦有碎片和廢棄標語，城市名布里斯托則以塗鴉風格印在圖片上方。Banksy上周在社交平台Instagram上表示，出售T恤所得收益會全數捐給4名被告。

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T恤只在其家鄉、推倒科爾斯頓（Edward Colston）銅像事發城市布里斯托（Bristol）5間店鋪出售。每間都有數百件存貨，未開售前已有成千上萬名民眾在店鋪外排隊等候開售。

Banksy自碎畫二次拍賣更值錢 近2億港元出售 【下一頁】

T恤原本售價為25英鎊（約258港元），每人限購1件。有網民其後在網上轉售T恤，部分要價數百英鎊，有人則索價2,000英鎊（約2.1萬港元），其中要價最高更達9,000英鎊（約9.3萬港幣），為原價的360倍。

有民眾去年6月7日於布里斯托舉行聲援「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM）示威，期間有民眾將科爾斯頓銅像推倒，塗鴉後再推入港口。布里斯托當局撈起銅像，並刑事起訴4名示威者，案件於當地周一（13日）審訊。

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責任編輯：李俊儀

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