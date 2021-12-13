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【電子消費券】政府周四將發放尾期1,000元電子消費券 預計300萬人獲派

理財智慧 18:46 2021/12/13

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電子消費券派發最後一輪，使用八達通領取消費券的市民，將於12月16日獲發餘下1,000元消費券。政府發言人今日（13日）表示，約300萬名於8月1日透過八達通獲發首期消費券的市民，將於周四獲發餘下1,000元消費券，並會在當日陸續收到相關手機短訊通知。相關市民屆時可到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券。

【免費乘車】立法會換屆選舉日市民可免費乘車　包括港鐵、巴士及電車 【下一頁

根據消費券的發放安排，以八達通收取消費券的市民，在首期消費券發放後的4至7個月，只要其「合資格消費」達到4,000元，尾期的1,000元消費券便會在達標後的下一個月16日發放。

【政府工略】教育局請文員 月薪1.4萬 主要處理學校一般文書工作 【下一頁

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此外，發言人亦提醒在8月1日及10月1日透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK分別獲發第一期及第二期消費券的市民，其消費券的使用限期將於12月31日同時屆滿。未使用的消費券餘額將在有效期過後自動失效。

 

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責任編輯：羅浩濂

經濟 交通 八達通 電子消費券 香港

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