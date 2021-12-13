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【虛擬貨幣】幣安撤回新加坡營運牌照申請　即日起無法存入加密貨幣、明年2月中旬退出當地

股市 14:19 2021/12/13

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【虛擬貨幣】幣安撤回新加坡營運牌照申請　即日起無法存入加密貨幣、明年2月中旬退出當地

加密貨幣交易平台幣安（Binance）發公告指，公司打算在明年2月13日之前撤回其在新加坡的營運許可申請，並會結束新加坡的數碼支付代幣（digital payment token）服務，即日起Binance.sg 不允許新用戶註冊，用戶無法再存入加密貨幣。

公司強調，並非草率做出決定，對於造成任何不便，公司深感歉意。

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即日起停新用戶註冊 不可再存入加密貨幣或法幣

幣安稱，由即日起（12月13日），Binance.sg 不允許新用戶註冊，未通過KYC的註冊用戶賬戶將被暫停；用戶將無法在 Binance.sg 上存入加密貨幣或法幣；用戶可以繼續使用其現有資產買賣加密貨幣，直至明年1月12日，同時提醒用戶必須開始計劃撤回在 Binance.sg 的加密貨幣和法幣。

由2022年1月13日至2月13日間，Binance.sg將停止從用戶購買及出售加密貨幣，用戶只能提取及轉移其加密貨幣到第三方平台或加密錢包；但用戶可以提取其新加坡元。

今年9月Binance.com被列入「投資者須警惕名單」

由於洗錢及其他金融犯罪風險，新加坡金融管理局（MAS）今年 9 月初將幣安的國際網站 Binance.com 列入「投資者須警惕名單」（Investor Alert List），並下令禁止幣安向新加坡居民提供受監管的支付服務，同時停止招攬新加坡用戶。

不過，由於幣安亞洲服務有限公司（Binance Asia Service）所營運的Binance.sg並不受新加坡當局的禁令影響，幣安曾稱，BAS是一個獨立的法律實體。

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記者：李哲毅

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