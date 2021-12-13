  • 21°C
香港時間 : 20211213日 (一) 14:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

ESG概念有咩炒？第一拖拉機038可乘勢偷步炒起？

股市 13:52 2021/12/13

分享：

ESG毋庸置疑將成為明年熱炒的投資主題，ESG概念有甚麼相關股份可留意？農機股第一拖拉機 （00038） 受惠國策加大農機購置補貼，今早股價跑嬴大市升2%，兼創1個月新高，耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）看好第一拖拉機 （00038） ，或可乘ESG大勢偷步炒起，想聽詳細分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 美國通脹數據有何啟示　商湯上市或觸礁？*【按此－附time code】

Time code 
00：00 - 市場焦點速覽
00：57 - 外圍市況速睇
02：19 - 美國加息步伐點睇？美股短綫走勢如何？
06：17 - 港股上日市況速覽＋市場焦點速覽
07：16 - 中央經濟工作會議解讀　對來年投資主題的啟示
09：50 - 碳中和受惠股精選　談龍源電力 （00916） 、大唐新能源 （01798）
12：23 - 歐元區通脹續創新高怎解讀？哪些股份要留意：談銀行股
16：22 - 商湯集團 （00020） 遭美國列入「侵害人權」的制裁名單　影響市場氣氛？
20：01 - 港股開市前市況速報
20：19 - ET個股推介：滙豐控股 （00005）
22：27 - 觀眾問股：商湯 （00020） 如果取消上市　對港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 影響如何？
23：23 - 觀眾問股：點睇航運股來年看法及同科技設備股出年睇法－講中遠海航 （01919） 及第一拖拉 （00038）
25：09 - 第一拖拉 （00038） 可乘ESG大趨勢偷步炒起？
27：09 - 觀眾問股：請問比亞迪電子 （00285） 甚麼價位可入？
28：48 - 觀眾問股：時代電氣 （03898） 走勢點睇？甚麼價位可買，上望及目標？
30：04 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 今朝有得升？127元有貨有機會鬆綁？
31：05 - 觀眾問股：信達生物 （01801） 有沒有機會返70元之上？ 本人77元持貨， 正在考慮要否蝕讓離場
32：25 - 觀眾問股：對手機設備股來年看法？股份推介？談舜宇光學 （02382）
34：42 - 元宇宙概念仍會是明年投資主題嗎？
36：27 - 觀眾問股：金貓銀貓 （01815） 可否重上1.84元呢？
37：33 - 觀眾問股：港股出年有沒有機會翻生？恒指有沒有機會上到28000點？
39：57 - 觀眾問股：易居企業 （02048） 近期升勢強勁　現在值博嗎？
41：31 - 觀眾問股：美國如果今次加息 0.875厘會如何？
42：41 - 看好黃金走勢　投資有何選擇？
44：07 - 觀眾問股：美股對港股明年投資比例如何建議？
45：40 - 港股早段市況速覽　焦點股騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 、百度 （09888）
46：00 - 消息股：舜宇光學 （02382） 、香港科技探索 （01137） 、太陽城集團 （01383） 、凱升控股 （00102） 、騰盛博 （02137）
46：51 - 新股市況速報
48：37 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

美股納指急跌出現超賣？朱sir（朱晉民）：留意今晚通脹數據
2021/12/10
美股納指急跌出現超賣？朱sir（朱晉民）：留意今晚通脹數據
電子煙股股前景點睇？霧芯科技（RLX.US）、思摩爾6969、華寶336大比拼
2021/12/10
電子煙股股前景點睇？霧芯科技（RLX.US）、思摩爾6969、華寶336大比拼
阿里巴巴9988今早曾升逾4%　持蟹貨有機會鬆綁嗎？
今日
阿里巴巴9988今早曾升逾4%　持蟹貨有機會鬆綁嗎？
港股明年有望翻生？恒指關鍵阻力位話你知
今日
港股明年有望翻生？恒指關鍵阻力位話你知
碳中和受惠股精選　龍源電力916、大唐新能源1798策略速睇
今日
碳中和受惠股精選　龍源電力916、大唐新能源1798策略速睇

你可能感興趣

美股納指急跌出現超賣？朱sir（朱晉民）：留意今晚通脹數據
18:02 2021/12/10
美股納指急跌出現超賣？朱sir（朱晉民）：留意今晚通脹數據
電子煙股股前景點睇？霧芯科技（RLX.US）、思摩爾6969、華寶336大比拼
18:57 2021/12/10
電子煙股股前景點睇？霧芯科技（RLX.US）、思摩爾6969、華寶336大比拼
阿里巴巴9988今早曾升逾4%　持蟹貨有機會鬆綁嗎？
今日 11:31
阿里巴巴9988今早曾升逾4%　持蟹貨有機會鬆綁嗎？

最新專欄文章 更多

航運股明年前景搶先睇　留意中遠海控1919
今日
航運股明年前景搶先睇　留意中遠海控1919
碳中和受惠股精選　龍源電力916、大唐新能源1798策略速睇
今日
碳中和受惠股精選　龍源電力916、大唐新能源1798策略速睇
港股明年有望翻生？恒指關鍵阻力位話你知
今日
港股明年有望翻生？恒指關鍵阻力位話你知
阿里巴巴9988今早曾升逾4%　持蟹貨有機會鬆綁嗎？
今日
阿里巴巴9988今早曾升逾4%　持蟹貨有機會鬆綁嗎？
電子煙股股前景點睇？霧芯科技（RLX.US）、思摩爾6969、華寶336大比拼
2021/12/10
電子煙股股前景點睇？霧芯科技（RLX.US）、思摩爾6969、華寶336大比拼
元宇宙 碳中和 百度集團—SW（09888） ESG 制裁 阿里巴巴－SW（09988） 受惠股 香港交易及結算所有限公司 概念 黃金

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後升不足百點　ATM領升、內房向下恒大跌近3%曾破底（不斷更新）

下一篇文章

【電力股】中經會重申要立足以煤為主的電力發展　火電股急升、大唐發電彈9%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】摩通料美國明年6月展開加息　較原先預測提早3個月
【美國加息】摩通料美國明年6月展開加息　較原先預測提早3個月
【新股IPO】商湯集團00020延遲上市、安排退款　消息：商湯目標最快今年底完成上市
【新股IPO】商湯集團00020延遲上市、安排退款　消息：商湯目標最快今年底完成上市
【免費搭車】政府推12.19立法會選舉日免費搭港鐵巴士電車　港鐵：當日毋須拍卡
【免費搭車】政府推12.19立法會選舉日免費搭港鐵巴士電車　港鐵：當日毋須拍卡
【開市9點半】商湯集團遭美列黑名單　稱指控毫無根據；中金建議三大配置方向
【開市9點半】商湯集團遭美列黑名單　稱指控毫無根據；中金建議三大配置方向
【港股市況】恒生指數午後升不足百點　ATM領升、內房向下恒大跌近3%曾破底（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後升不足百點　ATM領升、內房向下恒大跌近3%曾破底（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升87點　中概股續波動（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升87點　中概股續波動（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款