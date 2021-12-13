【網絡安全】企業網絡攻擊次數增　安全機構警告：中小企要更加小心

勒索軟件攻擊已成為企業的網絡安全隱患。歐洲託管安全服務供應商Orange Cyber​​defens近日一份調查揭示，在過去12個月針對企業網絡的攻擊次數增加13%，當中勒索軟件攻擊亦有上升趨勢，並且首次出現大量針對流動操作系統的漏洞和攻擊。

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Orange Cyber​​defense發表的Security Navigator 2022報告，分析了Orange Cyber​​defense在全球的18個資訊安全監控中心（SOC）和14個Cyber​​SOCs在過去一年（2020年10月至 2021年10月），每天分析的超過500億宗安全事件。

監測系統顯示，分類為潛在威脅的94,806宗事件中，確認34,156宗（36%）為確實安全威脅事件，按年增加13%。而在所有已確認的威脅中，逾三分之一（38%）被歸類為惡意軟件，當中包括勒索軟件，比2020年增加18%。

調查結果顯示，許多機構尤其是中小型企業，將需要更多資源來過濾大量數據以尋找潛在威脅，否則日後將面臨更大風險，業務愈活躍，企業將愈容易受到攻擊。

iOS、Android系統成新目標 或形成犯罪生態圈

此外，Security Navigator報告指，在商業環境中，iOS 和Android等流動操作系統受到攻擊的情況愈趨普遍，許多攻擊似乎與受托於執法和情報機構的公司有關。然而，已開發的漏洞很大機會不會只停留在同一領域，在將來可能演變成一個犯罪生態圈，而過往亦發生過同樣情況，例如2017年的WannaCry攻擊事件。

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Orange Cyber​​defense 估計，針對流動裝置的攻擊很可能會繼續出現上升趨勢，安全保障領域專業人員需要密切關注。

責任編輯：何子澄