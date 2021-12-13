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【醫療科技】初創研發認知障礙預測平台　獲本地40間機構採用

科技 14:50 2021/12/13

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醫念科技（MedMind）聯合創辦人及總監許天浩（右）表示，疫情下院舍對科技產品的接受程度提高，並樂意採用更多智能產品。（陳靜儀攝）

疫情促使市民更注重健康，有本地初創以長者為對象，推出結合遊戲、認知訓練及AI分析報告的「NeuroGym」平台，幫助長者預測潛在疾病。醫念科技（MedMind）聯合創辦人及總監許天浩（Nathan）指，疫情下院舍對科技產品的接受程度提高，樂意採用更多智能產品。

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「NeuroGym」平台於2018年開始進行研發，最初僅推出麻將訓練遊戲，為豐富訓練內容，近年平台新增多款遊戲及場景，包括書法訓練、與日常生活相關的小遊戲等。許天浩表示，可藉遊戲預測患者潛在疾病，並評估、監察長者認知障礙狀況。

收集數據　AI評估用家狀況

他解釋，系統可根據用家的遊戲表現，收集數據分析記憶力、集中力、執行功能等項目。「例如書法訓練可幫助提升集中力，有效預防腦退化，麻將遊戲則可訓練用家的眼手協調。」

Nathan表示，平台會即時收集數據，包含玩遊戲的時間、分數等，玩家在每次訓練後都會加入新數據，上傳至雲端後，便會利用AI產生評估報告，方便治療師、家屬查看使用情況及作出評估。

在遊戲設計過程中，該團隊考慮到長者未必懂得使用平板裝置，或難以理解遊戲玩法，於是特設廣東話配音作提示。另外也會在遊戲內添加更多動畫，向用家顯示如何操作，遊戲難度也會循序漸進，方便玩家掌握。Nathan提到，「例如有一些長者不識字，我們就會利用更多圖像化呈現遊戲玩法，從而提升用家體驗。」

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平台推出至今已獲本地不少機構採用，醫念科技另一聯合創辦人禤彥勳（Denis）指，疫情下更多人留意健康問題，同時也有更多用家理解數據分析的價值，加速採用相關產品。他透露，現階段本地約有40間機構採用產品，當中包括福利機構，老人院舍等，目前在本地已擁有約3,000名用家。

Denis指疫情期間公司也吸納不少個人用戶，因疫情期間有長者中心需要臨時關閉，長者社交活動減少，相關技能也出現衰退，因此有不少買家購買系統進行遙距監察，方便在家進行治療，為長者制定個人化訓練項目。

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助SEN生學習　推試用版

他表示，日後團隊會研發更多具體感、與運動方面相關的遊戲，並配合額外硬件連接遊戲使用，讓長者在運動時進行訓練。除了銀髮族市場之外，該企也針對有特殊學習需要（SEN）的學生，推出一系列訓練遊戲，幫助吸收及學習知識，雖然計劃處於初步階段，但已向學校推出試用版。

除了本地市場，Denis表示，早前有泰國醫院購買旗下產品，公司會利用原有產品進行改良，並為當地客戶提供客製化內容，預計在明年第一季度推出。此外，他指公司正在擴充東南亞市場，同時也有意在大灣區發展業務。

記者：李寶如

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