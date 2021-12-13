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以色列總理歷史性出訪阿聯酋 料商討深化經濟合作

環球社會熱點 13:57 2021/12/13

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以色列總理貝內特周日（12日）到訪阿聯酋，將會與阿布扎比王儲穆罕默德·本·扎耶德會面。是次為以色列與阿聯酋自去年關係正常化以來的最高級別訪問，亦是史上首次有以色列總理訪問阿聯酋。據悉，雙方會討論加強經濟及商業等方面的合作。

不滿對方帶頭賀拜登當選 特朗普爆粗鬧以色列前總理 【下一頁】

貝內特（Naftali Bennett）辦公室周日表示，貝內特已抵達阿聯酋，周一（13日）將與阿布扎比王儲穆罕默德·本·扎耶德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）會面。

二人將討論如何深化以色列與阿聯酋之間的關係、特別是經濟及地區性合作。這亦是史上首次有以色列總理出訪阿聯酋。

在美國前總統特朗普（Donald Trump）促成下，以色列在去年先後與阿聯酋、巴林、蘇丹及摩洛哥簽署歷史性和平協議《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），實現外交關係正常化。

貝內特表示在以色列與阿聯酋關係正常化的短短一年間，已經看到雙方夥伴關係的非凡潛力。

以色列確認1人感染Omicron 封鎖邊境兩周 【下一頁】

貝內特出訪阿聯酋之際，各國正與伊朗進行核協議談判。以色列已提出與部分海灣阿拉伯國家建立聯合防禦，這些國家亦擔心伊朗核活動及其對各個地區進行干預。

以色列表示決心阻止德黑蘭取得核武、而德黑蘭則堅稱其核計劃僅用於和平目的。

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責任編輯：郭麗明

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