【年度回顧】 YouTube公布十大熱門影片　《天竺鼠車車》超越姜濤排榜首

▲ 近日，YouTube香港公布2021年度影片，包括香港2021年度十大熱門、音樂影片及YouTube創作者。

不少香港人都在在 YouTube 尋找創意影片、各式音樂、或是由創作者提供的學習影片。近日，YouTube香港公布2021年度影片，包括香港2021年度十大熱門、音樂影片及YouTube創作者。最新數據亦顯示 YouTube 在香港已接觸到 550 多萬 18 歲或以上的本地用戶。

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據官方消息指，在「YouTube 香港 2021年度十大熱門影片」的排行榜中，排在榜首的是動畫短片《PUI PUI 天竺鼠車車 第01話【塞車了是誰的錯？】｜Muse木棉花 新番 動畫》。YouTube又指，不少人期待《天竺鼠車車》每星期二早上在 YouTube 播出的新一集。值得注意的是，商業電台主辦的《2020 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》叱咤樂壇我最喜愛的男歌手：姜濤》則成為榜上的第二名。

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另值得注意的是，在「YouTube 香港 2021年度十大熱門音樂影片」中都是廣東歌，本地男子組合 MIRROR更包辦了7個席位。YouTube表示，歌手呂爵安（Edan）的《E先生連環不幸事件》成為十大熱門音樂影片的榜首，第二位及第三位分別為呂爵安的《小諧星》及姜濤的《Dear My Friend,》。

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按訂閱人數計算，YouTube又指，本地 YouTube 創作者「試當真Trial & Error」、「解密工作室」及「健康旦 HiEggo」是 YouTube 香港 2021 年度十大熱門創作者的首三位。另外，「米紙」、「Anson Lo」及「ChillGOOD TV」在香港的訂閱人數也按年升兩倍或以上，成功登上「 YouTube 香港 2021 年度十大人氣創作者」頭三位。

責任編輯：何子澄