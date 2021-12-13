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【金管局專訪】余偉文：人幣計價股票研引「造市商」套戥　預告兩方向監管加密幣

13:49 2021/12/13

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【金管局專訪】余偉文：人幣計價股票研引「造市商」套戥　預告兩方向監管加密幣

金管局、證監會和港交所 （00388） 年內組成工作組研究推動人民幣計價證券，金管局總裁余偉文解釋，人民幣股票需求可來自內地投資者、國際資本配置和人民幣貿易3大方向，認為目前時機較以往成熟，研究工作重點之一是令港元、人民幣櫃台價格趨同，包括考慮引入造市商（market maker）。

目前香港發行和交易人民幣證券無監管阻礙，但過往需求不足，余偉文重申，與內地研「北水」南向買賣可買人民幣計價股票是其中一項增大需求的建議，另一研究重點是確保人民幣、港元櫃台價格和交易不會「碎片化」，「做法之一是設造市商，但需要解決兩邊買賣套戥成本問題，如印花稅、外滙不夠流動都會帶來阻力，令套戥做不到。」

隨比特幣等加密資產高速發展，余偉文透露，金管局將推出討論文件探討「穩定幣」（stablecoin）監管框架，但不會把比特幣等高波動加密貨幣納入，另外將與證監會合推指引，向金融中介提供反洗錢和認識你的客戶（KYC）指引。

我或央行人都很注重風險，見過不少背後無資產的炒作最後成空，如16、17世紀荷蘭鬱金香狂熱、英國南海泡沫事件，會擔心有一日投資者發現「背後是空氣」，令價格急滑落，「魷魚幣（squid coin）」就是一例。但我都不敢講定，會不會年青一代鍾意「去中心化」金融，會一代一代、一班又一班追捧，成為資產庫其中一員，數碼化發展快的程度令我自己覺得「年紀大了，難適應」，如最新的metaverse 概念，我是否要在metaverse 生活？會不會因此用上更多「加密資產」？

其他專訪文章：

【金管局專訪】余偉文：美加快收水未憂港走資　反憂環球波動

【金管局專訪】余偉文：金管局設專隊「美食」安撫外企　「等他們不用太嬲香港」

記者：趙穎妍、麥德銘

港股 虛擬貨幣 人民幣 香港交易及結算所有限公司 余偉文 香港金融管理局 證監會 比特幣

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