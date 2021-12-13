普京自爆30年前揸過的士 憶前蘇聯解體時經濟差

俄羅斯總統普京曾任職前蘇聯間諜，在外也一直以硬漢形象示人。普京近日在俄羅斯歷史紀錄片中罕有剖白對前蘇聯解體感受，形容前蘇聯解體是場悲劇。普京更自爆前蘇聯解體時經濟差，他為賺外快曾從事的士司機。

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前蘇聯在1991年解體，白俄羅斯、烏克蘭、哈薩克等成員國其後紛紛宣布獨立。

俄羅斯周日（11日）播出名為《俄羅斯，最新歷史》（Russia, Latest History）紀錄片，普京（Vladimir Putin）在片中形容，前蘇聯是「歷史上的俄羅斯」（historical Russia），對其解體感到遺憾。普京更指西方社會認為俄羅斯會進一步解體，只是時間問題。

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普京視前蘇聯解體是一場悲劇，但是次為他首次談及解體後的個人經歷。普京指當時為賺外快，他不時兼職夜更的士司機增加收入（earn extra money by car, as a private driver）。他承認為談及此事感到不愉快，但現實如此。

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英國廣播公司（BBC）報道指，的士在當時的俄羅斯並不常見。很多人會揸順風車維持生計，更有人將救護車等工作車輛作的士用途。

俄羅斯近日在鄰國烏克蘭邊境集結逾9萬名士兵，外界憂慮其或計劃入侵烏克蘭，但俄羅斯一直否認，並反指烏克蘭挑釁及尋求加入北約。普京是次言論引來外界猜測，指其或在暗示外交政策方向。

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責任編輯：李俊儀