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【內房危機】世茂股債急跌　集團強調經營一切正常、對造謠保留訴諸法律權利

股市 13:05 2021/12/13

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【內房危機】世茂股債急跌　集團強調經營一切正常、對造謠保留訴諸法律權利

內房世茂系股債雙跌，世茂集團 （00813） 今早曾低見6.95元，午前跌13.4%，報6.98元；世茂服務 （00873） 曾低見6.86元，午前插12.1%，報6.89元。午後開市，世茂集團及世茂服務跌幅收窄至10.6%及11.7%

此外，世茂集團旗下多隻債券下跌，其中，「20世茂06」跌54.08%，至45元（人民幣，下同）；「20世茂G1」跌21.41%，至44.01元；距離到期日尚有160日的「19世茂G3」跌20.29%，至55元；距離到期日96天的「19世茂G2」跌10.81%，至66元；距離到期尚有33日的「19世茂G1」跌8.32%，至81.5元。

世茂：一直秉承可持續發展原則

世茂向投資者發聲明指，近日在網上流傳的不實負面消息，對公司及投資者造成了極大干擾，強調目前公司經營一切正常。對於編造和散佈謠言行為，世茂集團保留訴諸法律的權利。公司一直秉承可持續發展的原則，穩健規劃各項經營指標。

世茂又稱，11月整體行業商品房銷售出現一定程度下滑，隨著政策逐漸明朗，在供給端和需求端的邊際改善愈發顯現，希望市場儘早企穩。公司爭取實現更好的銷售業績。在土地投資方面，從年初開始世茂採取防守策略，目前公司有充足的土地儲備，可以滿足未來3年左右的銷售需求。隨著市場企穩，公司也會擇優獲取土地機會。

大和：市場不實消息及下調銷售指引 不利股債情緒

世茂稱，正不斷擴大商業、酒店、物業等業務的收入規模，減少對房開業務的依賴，高穩定性和高利潤率會幫助公司穿越行業周期。

大和發表研究報告指，世茂集團近月股債價格情緒疲軟，估計是由於市場不實消息及下調合約銷售指引所致，認為投資者恢復信心需時，但認為世茂短期內不會出現貸款違約風險。大和將目標價由24.2元降至20元，維持「買入」評級，以反映

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