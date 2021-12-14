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【內房危機】世茂股份出售物管業務予世茂服務、接上交所問詢　上海世茂：未發生重大不利變化

股市 21:38 2021/12/14

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【內房危機】世茂股債急跌　集團強調經營一切正常、對造謠保留訴諸法律權利

世茂服務 （00873） 昨日宣布以16.53億元，收購上海世茂（深：600823）的物業管理服務業務、資產及負債，今次交易涉世茂物業管理及其他29家附屬公司，在管建築面積約為 465萬平方米，合約建築面積約為 1079萬平方米。

上海世茂接獲上交所發出的問詢函，要求說明將物業管理業務相關公司、資產、負債和業務全部出售予關聯方的交易必要性，並說明是次交易是否有利公司的後續經營發展。

上海世茂表示，目前公司各項生產經營活動正常，經營活動並未發生重大不利變化，且未發生影響公司償債能力和債券還本付息的不利事項。

世茂服務：收購具協同效應

上述物業管理服務業務截至今年6月底的資產淨值約為 9330萬元，去年除稅前利潤淨額為1.22億元 ，按年增43.9%。

世茂服務稱，收購事項將與現有營運及業務佈局相輔相成，鞏固其現有的優勢地位，產生協同效應，加速本公司發展。

多隻境內債急跌 

此外，世茂集團旗下多隻境內債下跌，其中，「20世茂06」跌54.08%，至45元；「20世茂G1」跌28.61%，至39.98元；距離到期日尚有160日的「19世茂G3」跌18.86%，至55.99元；距離到期日96天的「19世茂G2」跌18.95%，至59.98元；距離到期尚有33日的「19世茂G1」跌12.97%，至77.37元。

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世茂：一直秉承可持續發展原則

世茂向投資者發聲明指，近日在網上流傳的不實負面消息，對公司及投資者造成了極大干擾，強調目前公司經營一切正常。對於編造和散佈謠言行為，世茂集團保留訴諸法律的權利。公司一直秉承可持續發展的原則，穩健規劃各項經營指標。

世茂又稱，11月整體行業商品房銷售出現一定程度下滑，隨著政策逐漸明朗，在供給端和需求端的邊際改善愈發顯現，希望市場儘早企穩。公司爭取實現更好的銷售業績。在土地投資方面，從年初開始世茂採取防守策略，目前公司有充足的土地儲備，可以滿足未來3年左右的銷售需求。隨著市場企穩，公司也會擇優獲取土地機會。

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大和：市場不實消息及下調銷售指引 不利股債情緒

世茂稱，正不斷擴大商業、酒店、物業等業務的收入規模，減少對房開業務的依賴，高穩定性和高利潤率會幫助公司穿越行業周期。

大和發表研究報告指，世茂集團近月股債價格情緒疲軟，估計是由於市場不實消息及下調合約銷售指引所致，認為投資者恢復信心需時，但認為世茂短期內不會出現貸款違約風險。大和將目標價由24.2元降至20元，維持「買入」評級。

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