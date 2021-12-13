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【本地品牌】玩具店推自家積木　3招擴展市場

商業 19:00 2021/12/13

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樂雅兒玩具（香港）有限公司董事姚曉龍在積木中加入香港歷史元素，在2018年推出「小城故事」積木玩具。（陳永康攝）

大排檔、雪糕車、「紅Van」，相信都能引起不少港人共鳴。有從事玩具批發的玩具店就以香港特色作主題，推出一系列自家品牌積木玩具，雖然創作過程中遇上不少難題，至今已成功找到3個策略拓展市場，現時該系列產品每月銷量超過4,000盒。

身為三女之父的姚曉龍，十分喜歡香港歷史，更經常與女兒們分享香港歷史，她們亦感到有趣。他同時是樂雅兒玩具（香港）有限公司的創辦人，主要從事玩具批發。一直以來，他都希望推出自家品牌，奈何機緣未到。

其公司主要批發合金回力車及遙控車，為了讓客戶在店內陳列品牌的合金車，便利用積木創作出一些場景來襯托合金車。後來靈機一觸，就決定發展積木玩具，並且加入自己比較熟悉及有興趣的香港歷史元素，透過運用積木述說香港故事。最後於2018年，推出「小城故事」積木玩具。

對於現時香港的玩具市場，樂雅兒玩具（香港）有限公司董事姚曉龍認為正處於增長當中。

他指，由於現時不少新住宅、公共屋邨相繼落成，意味着有不少年輕家庭及兒童，而現時小孩購買玩具的數量較以前多好幾倍，但家長的消費模式出現轉變。姚解釋，現時家長更傾向購買具有教育意義的玩具，同時引導子女選擇對自己有益處的玩具。故他認為，具有教育意義玩具有相當大的市場發展潛力。

具教育意義玩具 市場潛力大

臨近聖誕，品牌會與港鐵合作推出港鐵輕鐵四期亮燈積木，相信可以為品牌聖誕業績進帳，姚曉龍預計生意會上升約一成至一成半，而品牌在明年亦會在屯門開設第四間分店。

記者：廖淑瑩

市場拓展 商業營銷 玩具 品牌 香港

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