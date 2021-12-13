【新股IPO】商湯暫緩上巿 悉數退款 目標最快年底前捲土重來

商湯集團（新上市編號：00020）宣布延遲全球發售及上市計劃，將刊發補充招股章程，更新上市時間表、香港發售股份的相關申請程序及其他相關資料，公司仍致力盡快完成全球發售及上市。據知情人士透露，商湯對於在港上市計劃仍然堅定不移，目標最快今年底前完成上市。

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商湯表示，是次所有申請股款將不計利息悉數退還予所有申請人，將於12月15日（星期三）安排電子退款或寄發退款支票。商湯續指會將申請股款應計或賺取的所有利息捐贈予香港公益金。

該公司是次在港上市最高集資額59.85億元，入場費為4,030.2元，原定於上周五（10日）定價，周五（17日）掛牌，惟美國財政部於周五將商湯列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」，令其上市計劃推遲。

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記者：張以正