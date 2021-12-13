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【新冠疫苗】英國准打2針密切接觸者 檢測取代隔離

環球社會熱點 12:35 2021/12/13

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英國因應Omicron變種疫情擴散，宣布調整防疫隔離安排。本來列為密切接觸者的民眾要隔離10日，但政府宣布已接種2劑新冠疫苗的民眾可用新冠病毒檢測取代隔離。至於檢測陽性或未完成接種2劑疫苗的人，則仍要自我隔離。

【Omicron變種】英增逾1200宗確診 防疫級別升至次高 【下一頁】

英國政府宣布新措施周二（14日）起實施，民眾不論是與一般新冠肺炎患者或Omicron變種患者密切接觸，如已完成接種兩劑新冠疫苗，可接受7日快速病毒檢測（lateral flow test）來取代隔離10日。

一旦檢測結果呈陽性，他們就需隔離及再進行PCR檢測。如PCR結果同樣呈陽性，這名患者必須由快速檢測呈陽性或出現症狀當日起隔離10日，期間無需再進行快速檢測。

他們10日内如進行PCR檢測並結果呈陰性，就可解除隔離，但在餘下7日仍要繼續進行快速檢測。

未完成接種疫苗的成人也要繼續遵守隔離10日的規定。

【Omicron變種】世衛稱削弱疫苗功效 多引發輕症 【下一頁】

據悉，英國國民保健服務（NHS）檢測及追蹤系統（Test and Trace）會透過電話、電郵或短訊或防疫追蹤電話應用程式（App）聯絡民眾，通知他們是密切接觸者以及需採取哪些措施。

民眾可透過藥房、學校或網上等途徑，向NHS檢測及追蹤系統免費獲取1盒7日分量的快速檢測工具。

英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，政府正採取更實際措施避免對民眾日常生活造成太大影響，同時有助抑制Omicron變種傳播。

他強調疫苗仍是最佳防禦措施，敦促所有仍未接種新冠疫苗的人加快行動。

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責任編輯：鄭錦玲

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