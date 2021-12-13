  • 21°C
香港時間 : 20211213日 (一) 14:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla】Tesla Cybertruck車身顏色無得揀　Elon Musk：許多第三方包膜

科技 13:40 2021/12/13

分享：

惟據外電《Electrek》報道，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）已確認在推出Cybertruck暫時不會提供任何原廠顏色或包膜。（Tesla官網圖片）

Tesla電動車的原廠顏色選擇有限，往往僅有基本原廠的黑、白、紅色，令不少Tesla車主需要轉向透過第三方供應商和安裝商來改造自己的愛車。Tesla自去年宣布於中國市場推出了自家運營的原廠汽車包膜服務，為車主增加車體配色選項，並可藉此打造個人化改的愛車，同時令外界紛紛關注走科幻路線的Tesla電動貨車Cybertruck是否也可以藉該包膜服務，獲得更多配色。惟據外電《Electrek》報道，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）已確認在推出Cybertruck初期，並不會提供任何原廠顏色或膜。

【Tesla新品】Tesla推出兒童電動車Cyberquad　售1.48萬元（多圖）

【Tesla新品】馬斯克推Tesla哨子　嘲諷蘋果擦拭布

事源於日前有全新的Tesla Cybertruck原型曝光，有網友在Twitter上提問馬斯克，Tesla是否會為提供Cybertruck外膜。馬斯克則回覆：「一開始不會，但有許多第三方的包膜選擇。」

初期未考慮提供包膜服務

據Elon Musk解說，雖然Cybertruck最獨特之處是其不銹鋼外殼材料非常耐用：「由 30X冷軋不銹鋼結構外殼到Tesla特製裝甲玻璃，每個組件的設計都具有更高的強度和耐用性」，可以保護乘客安全。但同時因為該設計，限制了Cybertruck的顏色選擇。在將鋼鐵製成不同的顏色時存有局限性，並且會導致噴漆不均勻。

【電動車充電】福特推自家電動車充電樁　被網民嘲諷外型與Tesla Supercharger極相似？

責任編輯：張寶燕

相關文章

【機迷熱話】Google擬於明年　將Android遊戲引入Windows
2021/12/11
【機迷熱話】Google擬於明年　將Android遊戲引入Windows
【Microsoft】Microsoft Teams現Bug！Android手機用戶無法撥打緊急電話
今日
【Microsoft】Microsoft Teams現Bug！Android手機用戶無法撥打緊急電話
【數碼轉型】數據分析銷售流程　加強顧客體驗
今日
【數碼轉型】數據分析銷售流程　加強顧客體驗
【機迷熱話】任天堂擴建京都總部大樓　提升自製遊戲內容能力
今日
【機迷熱話】任天堂擴建京都總部大樓　提升自製遊戲內容能力

你可能感興趣

【機迷熱話】Google擬於明年　將Android遊戲引入Windows
17:25 2021/12/11
【機迷熱話】Google擬於明年　將Android遊戲引入Windows
【Microsoft】Microsoft Teams現Bug！Android手機用戶無法撥打緊急電話
今日 12:30
【Microsoft】Microsoft Teams現Bug！Android手機用戶無法撥打緊急電話
【數碼轉型】數據分析銷售流程　加強顧客體驗
今日 11:36
【數碼轉型】數據分析銷售流程　加強顧客體驗
科技產品 汽車 Twitter 電動車 馬斯克 Tesla

下一篇文章

【機迷熱話】任天堂擴建京都總部大樓　提升自製遊戲內容能力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Motorola】Motorola Edge X30亮相　全球首款手機搭載高通Snapdragon 8 Gen 1芯片
【Motorola】Motorola Edge X30亮相　全球首款手機搭載高通Snapdragon 8 Gen 1芯片
【網絡安全隱患】網絡程式現嚴重漏洞　蘋果iCloud、Steam或成攻擊目標
【網絡安全隱患】網絡程式現嚴重漏洞　蘋果iCloud、Steam或成攻擊目標
【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 　用戶可創立虛擬分身
【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 　用戶可創立虛擬分身
【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港　Instax mini Evo售1,690元
【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港　Instax mini Evo售1,690元
【香港健康碼】香港健康碼系統開通　用多過一部手機也需上載？
【香港健康碼】香港健康碼系統開通　用多過一部手機也需上載？
【年度回顧】Facebook、Instagram推年度回顧功能　向全球用戶推送
【年度回顧】Facebook、Instagram推年度回顧功能　向全球用戶推送
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款