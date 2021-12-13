【Tesla】Tesla Cybertruck車身顏色無得揀　Elon Musk：許多第三方包膜

▲ 惟據外電《Electrek》報道，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）已確認在推出Cybertruck暫時不會提供任何原廠顏色或包膜。（Tesla官網圖片）

Tesla電動車的原廠顏色選擇有限，往往僅有基本原廠的黑、白、紅色，令不少Tesla車主需要轉向透過第三方供應商和安裝商來改造自己的愛車。Tesla自去年宣布於中國市場推出了自家運營的原廠汽車包膜服務，為車主增加車體配色選項，並可藉此打造個人化改的愛車，同時令外界紛紛關注走科幻路線的Tesla電動貨車Cybertruck是否也可以藉該包膜服務，獲得更多配色。惟據外電《Electrek》報道，Tesla行政總裁 馬斯克（ Elon Musk）已確認在推出Cybertruck初期，並不會提供任何原廠顏色或 包 膜。

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事源於日前有全新的Tesla Cybertruck原型曝光，有網友在Twitter上提問馬斯克，Tesla是否會為提供Cybertruck外膜。馬斯克則回覆：「一開始不會，但有許多第三方的包膜選擇。」

初期未考慮提供包膜服務

據Elon Musk解說，雖然Cybertruck最獨特之處是其不銹鋼外殼材料非常耐用：「由 30X冷軋不銹鋼結構外殼到Tesla特製裝甲玻璃，每個組件的設計都具有更高的強度和耐用性」，可以保護乘客安全。但同時因為該設計，限制了Cybertruck的顏色選擇。在將鋼鐵製成不同的顏色時存有局限性，並且會導致噴漆不均勻。

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責任編輯：張寶燕