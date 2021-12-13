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【美股開市】道指低開44點　納指跌0.1%　Lucid成納指新貴逆市升3%（不斷更新）

股市 22:33 2021/12/13

分享：

美股動態不斷更新

市場觀望氣氛濃厚，美股三大指數低開，道指跌44點。美國本周焦點落於美國聯儲局議息會議，聯儲局將於香港時間周四凌晨會公布議息結果。另外，本周重要數據還包括周二的PPI、周三的零售銷售，以及周四的工業生產。

*重溫今早《ET開市直擊》譚智樂為你分析港股形勢*【按此速睇－附time code】

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【儲局收水】儲局本周議息　縮買債估加碼至300億美元　股市部署要看這變數

即市走勢︰

【22：29】美股開市，道指低開44點，報35926點，納指跌0.1%，報15610點，標指跌5點，報4706點。Lucid獲納入納指，現升3.4%，報38.955美元。

【17：38】道指期貨升115點，納指期貨升0.4%，標指升16點。

【12：24】道指期貨升136點，報36107點；標指期貨升17點，報4729點；納指期貨升59點或近0.4%。

【07：30】【美股走勢】高盛：市寬明顯收窄　但美股未來數月沒大跌理由

【07：30】美國通脹指標創40年高，11月CPI按年升6.8%，符預期，美股3大指數周五反覆上揚，道指收市升216點，報35970點；標指升44點，報4712點；納指升113點，報15630點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 美國聯儲局 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數

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