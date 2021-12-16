【美股期貨】道指期貨升逾200點　納指期貨升0.8%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國聯儲局收水步伐符預期，道指期貨升174點，納指期貨升逾0.7%。美國今日將公布多項數據，包括上周初領失業救濟人數、11月新屋新工及建築許可、12月費城聯儲製造業指數、11月工業生產指數、12月製造業及服務業PMI初值。

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焦點新聞︰

【美國加息】聯儲局明年4月開始加息？ 一文看清各界對減買債及加息預期評論（不斷更新）

即市走勢︰

【20：17】美股期貨漲幅擴大，道指期貨升236點，納指期貨升0.8%。

【20：00】【英國加息】英國央行加息0.15厘 英鎊兌美元短綫抽升

【17：07】歐洲股市大漲，德股升逾1.7%，法股升1.3%，英股升1.1%。

【17：06】道指期貨升174點，納指期貨升逾0.7%。

【12：26】道指期貨升31點，報53958點；標指期貨升7點，報4717點；納指期貨升35點或0.2%，報16324點。

【11：57】【TSLA】世界首富馬斯克自嘲每周工作90小時、無物業 「我想少工作一點，那會很好」

【11：14】【AAPL】蘋果無限期推遲回辦公室上班日子 向員工派1000美元、資助在家工作

【10：44】【美國加息】聯儲局每月減買債300億美元、料2022及2023年各加息3次 利率期貨顯示明年4月九成機會加息

==以下12月15日（周三）股市==

聯儲局宣布加速縮減購債速度，達到每月300億美元，料明後年各加息3次。儲局政策前景趨明朗，收水步伐仍符市場預期，美股轉升，道指一度飆近400點。道指收市升383點，報35927點；標指升75點，報4709點；納指升327點或2.15%，報15565點。蘋果股價升2.85%；微軟升1.92%，特斯拉（Tesla）升1.82%。

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聯儲局主席鮑威爾表示，儲局處於2022年3月中旬結束「收水」減買債的軌道之上，時間上較此前的計劃提前數月。鮑威爾稱，儲局希望有條不紊地完成收水行動，不會在完成收水之前就開始加息，但可能會在美國經濟實現充分就業之前加息，重申經濟正朝向充分就業取得迅速的進展，預計在2022年可實現充分就業。

聯邦基金利率掉期合約數據顯示，投資者預計儲局明年4月加息的概率為90%。美銀證券的全球經濟學家Ethan Harris表示，預計第一次加息的時間是在6月，但有可能最早在3月發生，兩種情境都很有可能，該行將觀察更多數據，包括Omicron對經濟的影響。

受假期購物前移及高通脹影響，美國11月零售數據差過預期，按月僅升0.3%，雖然連升4個月，但升幅低於預期的0.8%，並較10月向上修訂後的1.8%大幅減慢，創今年7月以來最低。疲弱的數據反映通脹壓力打壓了消費者購物意慾，亦反映當地人更早進行節日消費，以避免供應短缺。

英國單日確診新冠病例創歷史新高，Omicron變種毒株加速擴散。英國12月15日新增78,610宗新冠肺炎病例，打破1月8日以68,053宗紀錄，創該國疫情爆發以來單日新高。短短數日前，英國首相約翰遜宣布恢復居家遠程辦公，以應對Omicron變種病毒毒株，並為注射加強針疫苗爭取時間。

【美國經濟數據】美國11月零售銷售按月升0.3%低預期 為7月來最低

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即市走勢︰

【03：45】聯儲局議息後，道指轉漲，暫升108點或0.3%，此前曾最多升171點；納指升19點；標指升7點

【02：48】現貨黃金跌破1760美元關口，刷新11月3日以來新低，跌幅擴大至0.5%。

【02：46】紐約 2月黃金期貨收跌0.4%，報1764.50美元。

【02：18】納指跌0.8%或123點；道指跌20點；標指跌9點

【02：14】美國聯儲局利率決議公佈前，美元兌日圓升至114，為兩周來高位。

【02：07】亞特蘭大聯儲銀行GDPNowcast模型：將美國第四季度GDP增速預期，從此前的8.7%下調至7.0%

【01：29】禮來（美：LLY）即市一度漲10%，禮來上調2021年營收預期至280億至283億美元。

【01：23】蔚來汽車（美：NIO）跌超10%，續刷52周新低。其他美股新能源車股跌幅擴大，小鵬汽車（美：XPEV）跌8.4%，法拉第未來（美：FFIE）跌7.87%，Rivian（美：RIVN）跌6.22%，理想汽車（美：LI）跌5.76%，特斯拉（美：TSLA）跌3%。

【00：50】美股社交媒體股普跌，摯文集團（美：MOMO）跌5.37%，Snap（美：SNAP）跌4.93%，Pinterest（美：PINS）跌3.51%，推特（美：TWTR）跌2.9%，Meta Platforms（美：FB）跌2%。

【00：48】納指跌幅擴大至逾1%，暫跌159點；道指跌65點或0.2%；標指跌20點或逾0.4%

【00：32】美國證券交易委員會（SEC）官員稱，準備提出新規則，迫使公司內部人士在安排出售至真正賣出股票之間等待大約4個月的時間。目前，企業高管可以只在拋售股票的前幾天擬定出售計劃，參議員Elizabeth Warren和其他立法者指出，這使得他們能在發布足以影響股價的公司公告前提前動作。

【00：03】英國單日確診新冠病例創歷史新高，Omicron變種毒株加速擴散。英國新增78,610宗確診病例，單日增幅為疫情以來新高，新增165宗死亡病例

【23：27】Nvidia（美：NVDA）逆市升逾1%；Tesla（美：TSLA）反覆跌逾1%。大型科技股向下。

【22：54】美股跌幅擴大，道指跌117點，納指跌近0.6%，標指跌14點或近0.3%。

【22：30】美股開市，道指升24點，納指跌10點或近0.1%，標指升3點或近0.1%。

【21：30】【美國經濟數據】美國11月零售銷售按月升0.3%低預期 為7月來最低

【19：45】道指期貨跌11點，納指期貨跌0.4%。

【12：20】道指期貨升68點，報35612點；標指期貨升9點，報4643點；納指期貨升18點或0.1%，報15933點。

【10：51】【女股神】Cathie Wood：續看好「宅在家」股份 最大經濟風險是通縮而非通脹

【10：41】【美國加息】美前財長薩默斯：金融市場出現「不由自主的收縮風險」 料聯儲局明年加息4次

【10：18】【中概股風暴】Uber擬沽滴滴股份因「中國市場透明度很低」 滴滴上市不足半年股價暴瀉近六成

==以下12月14日（周二）股市==

聯儲局議息結果公布前夕，反映美國商品生產成本價格變化的生產物價指數（PPI），上月創下2010年有紀錄以來的最大年度漲幅，恐增加儲局收緊貨幣政策的壓力，並預示未來幾個月的消費物價會進一步上漲。美股三大指數齊滑落，納指跌逾1%。

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道指收市跌106點，報35544點；標指跌34點，報4634點；納指跌175點或1.14%，報15237點。10年期債息升0.046厘，報1.47厘。

Tesla（美：TSLA）跌0.82%，CEO馬斯克在Twitter發文指，Tesla部分商品將接受狗狗幣支付，狗狗幣即彈升約3成。

CNBC一項調查發現，金融市場預料，儲局議息會議後將公布，把縮減買債規模倍增至300億美元，並在明年3月之前，大致結束每個月1200億美元的資產購買計劃。聯儲局緊接着將展開一系列加息行動，預計未來兩年每年將加息約3次。預計到2023年底，聯邦基金指標利率將攀升至1.5%。聯儲局將持續加息，直到2024年5月，最終利率達到2.3%。

市場揣測儲局「放鷹」，金價偏軟，紐約期金周一收跌0.9%，報1772.3美元。

國際能源署（IEA）稱，全球石油供應本月已超出需求，並估計明年頭幾個月的庫存，將以每日170萬桶的速度增長，IEA調低明年首季全球每日石油需求預測60萬桶。紐約期油跌0.78%，報70.73美元；布蘭特期油跌0.93%，收報73.7美元。

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道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹（立即收看）

即市走勢︰

【02：09】美國國會參議院投票，批准開始討論關於將債務上限提高2.5萬億美元的草案，討論最長可以持續10個小時。參議院有意在周二稍晚表決並通過，從而移交給眾議院審議。

【02：01】荷蘭看守首相魯特：荷蘭將延長針對新冠肺炎疫情的封鎖政策，直至2022年1月14日。

【02：00】市場消息指優步尋求出售滴滴和其他非戰略性股權

【01：46】納指挫逾2%或312點，報15100點；道指跌0.5%或190點；標指跌1.2%或55點

【01：26】蘋果公司恢復美國所有零售商店的口罩規定，將要求進入零售商店的顧客和員工戴口罩。

【22：30】美股開市，道指跌80點，納指跌逾1.2%，標指跌32點或0.7%。

【22：06】納指期貨挫近1.1%，道指期貨跌逾百點。10年期美債息漲至日高，報1.45厘。

【21：30】【美國經濟數據】美國11月PPI按年升9.6% 創2010年有紀錄來最高

【17：26】歐股向上，德股及法股升逾0.4%，英股升逾0.6%。

【17：25】道指期貨升95點，納指期貨升逾0.1%。

【17：20】【元宇宙】富瑞：「元宇宙」類似互聯網早期投資機會 薦買入Nvidia、AMD等芯片股

【12：20】道指期貨升51點，報35702點；標指期貨升8點，報4677點；納指期貨升18點或0.1%，報16100點。

【10：22】【元宇宙】Fb母企收購美國地區銀行Meta Financial商標 或有意開拓元宇宙金融業務

【07：30】【納指換馬】Lucid、Airbnb等6隻美股將入納指 周五收市後生效 Lucid升4%

【07：30】【Bitcoin】比特幣急瀉6% 退守47000關 分析師指憂儲局緊縮周期

==以下12月13日（周一）股市==

英國出現首宗Omicron死亡個案，加上聯儲局議息前夕，調查顯示美國消費者對未來一年的通脹預期升至6%的新高 ； 市場氣氛審慎，美股周一顯著回吐。

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道指收市挫320點或0.89%，報35650點。標指跌0.91%，報4668點。納指挫1.39%，收市報15413點。蘋果早段創182.13美元新高，收市倒跌2.1%。特斯拉挫5%，失守1000美元，報966.41美元。

另外，美國的銀行體系繼續水浸。聯儲局周一逆回購工具使用規模為1.6萬億美元，僅次於9月30日1.605萬億美元的歷史高位。投資界普遍認為市場對收水及病毒具韌力，但大摩認在基本情況下，美股明年有6成機會下跌。

紐約聯儲銀行調查結果顯示，消費者1年期通脹預期升幅高達6%，較收入預期增幅2.8%高超過1倍，差距創2013年紐約聯儲推出調查報告以來最大。市場普遍儲局可能在議息會議上宣布加快減買債的步伐。

英國出現首宗Omicron病毒死亡個案後，市場憂拖累石油需求受疫情，紐約期油低收市跌0.53%，報71.29美元。倫敦布蘭特期油跌1.01%，報74.39美元。

本周焦點落於美國聯儲局議息會議，聯儲局將於香港時間周四凌晨會公布議息結果。另外，本周重要數據還包括周二的PPI、周三的零售銷售，以及周四的工業生產。

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焦點新聞︰

【儲局收水】儲局本周議息 縮買債估加碼至300億美元 股市部署要看這變數

即市走勢︰

【02：26】BioNTech SE（美：BNTX）漲超10%，領漲美股抗疫概念股。Moderna（美：MRNA）漲6.58%，輝瑞（美：PFE）漲5%，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）漲3.05%，強生（美：JNJ）漲1.15%。

【00：43】中概在線教育股跌幅居前，洪恩教育（美：IH）跌14.46%，高途（美：GOTU）跌9.52%，有道（美：DAO）跌8.76%，好未來（美：TAL）跌8%，一起教育科技（美：YQ）跌4.22%，新東方（美：EDU）跌3.48%。

【00：23】中國移動（00941.HK）：預計2021年度營業收入約為8448.77億元至8525.58億元，同比增長幅度約為10%至11%；歸屬於母公司股東的凈利潤約為1143.07億元至1164.64億元，同比增長幅度約為6%至8%。

【00：26】美股跌幅擴大，道指跌345點或逾0.9%；納指跌167點或逾1%；標指跌32點或0.7%；中概股捱沽，騰訊跌1.7%，阿里巴巴跌2.9%，京東跌3.6%，愛奇藝、微博及騰訊音樂齊跌逾7%。

【00：09】中國移動上交所公告稱，擬公開發行不超過8.457億股A股普通股，即不超過本次發行後公司已發行股份總數的 3.97%（行使超額配售選擇權之前）。

【22：29】美股跌幅擴大，道指跌220點，納指跌0.2%，標指跌20點。郵輪概念股跌幅居前，嘉年華郵輪及挪威郵輪跌逾5%，皇家加勒比郵輪跌超4%。

【22：29】美股開市，道指低開44點，報35926點，納指跌0.1%，報15610點，標指跌5點，報4706點。Lucid獲納入納指，現升3.4%，報38.955美元。

【17：38】道指期貨升115點，納指期貨升0.4%，標指升16點。

【12：24】道指期貨升136點，報36107點；標指期貨升17點，報4729點；納指期貨升59點或近0.4%。

【07：30】【美股走勢】高盛：市寬明顯收窄 但美股未來數月沒大跌理由

【07：30】美國通脹指標創40年高，11月CPI按年升6.8%，符預期，美股3大指數周五反覆上揚，道指收市升216點，報35970點；標指升44點，報4712點；納指升113點，報15630點。

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責任編輯︰梁浩碩