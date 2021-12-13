【美股期貨】儲局本周議息　道指期貨升115點　納指期貨升0.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段延續上周五美股升勢，其中道指期貨升逾百點，納指期貨升59點或近0.4%。美國本周焦點落於美國聯儲局議息會議，聯儲局將於香港時間周四凌晨會公布議息結果。另外，本周重要數據還包括周二的PPI、周三的零售銷售，以及周四的工業生產。

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焦點新聞︰

【儲局收水】儲局本周議息 縮買債估加碼至300億美元 股市部署要看這變數

即市走勢︰

【17：38】道指期貨升115點，納指期貨升0.4%，標指升16點。

【12：24】道指期貨升136點，報36107點；標指期貨升17點，報4729點；納指期貨升59點或近0.4%。

【07：30】【美股走勢】高盛：市寬明顯收窄 但美股未來數月沒大跌理由

【07：30】美國通脹指標創40年高，11月CPI按年升6.8%，符預期，美股3大指數周五反覆上揚，道指收市升216點，報35970點；標指升44點，報4712點；納指升113點，報15630點。

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責任編輯︰梁浩碩