【美股收市】憂疫情+通脹升溫 道指挫320點 特斯拉急跌5%

英國出現首宗Omicron死亡個案，加上聯儲局議息前夕，調查顯示美國消費者對未來一年的通脹預期升至6%的新高 ; 市場氣氛審慎，美股周一顯著回吐。

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道指收市挫320點或0.89%，報35650點。標指跌0.91%，報4668點。納指挫1.39%，收市報15413點。蘋果早段創182.13美元新高，收市倒跌2.1%。特斯拉挫5%，失守1000美元，報966.41美元。

另外，美國的銀行體系繼續水浸。聯儲局周一逆回購工具使用規模為1.6萬億美元，僅次於9月30日1.605萬億美元的歷史高位。投資界普遍認為市場對收水及病毒具韌力，但大摩認在基本情況下，美股明年有6成機會下跌。

紐約聯儲銀行調查結果顯示，消費者1年期通脹預期升幅高達6%，較收入預期增幅2.8%高超過1倍，差距創2013年紐約聯儲推出調查報告以來最大。市場普遍儲局可能在議息會議上宣布加快減買債的步伐。

英國出現首宗Omicron病毒死亡個案後，市場憂拖累石油需求受疫情，紐約期油低收市跌0.53%，報71.29美元。倫敦布蘭特期油跌1.01%，報74.39美元。

本周焦點落於美國聯儲局議息會議，聯儲局將於香港時間周四凌晨會公布議息結果。另外，本周重要數據還包括周二的PPI、周三的零售銷售，以及周四的工業生產。

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焦點新聞︰

【儲局收水】儲局本周議息 縮買債估加碼至300億美元 股市部署要看這變數

即市走勢︰

【02：26】BioNTech SE(美：BNTX)漲超10%，領漲美股抗疫概念股。Moderna(美：MRNA)漲6.58%，輝瑞(美：PFE)漲5%，諾瓦瓦克斯醫藥(美：NVAX)漲3.05%，強生(美：JNJ)漲1.15%。

【00：43】中概在線教育股跌幅居前，洪恩教育(美：IH)跌14.46%，高途(美：GOTU)跌9.52%，有道(美：DAO)跌8.76%，好未來(美：TAL)跌8%，一起教育科技(美：YQ)跌4.22%，新東方(美：EDU)跌3.48%。

【00：23】中國移動(00941.HK)：預計2021年度營業收入約為8448.77億元至8525.58億元，同比增長幅度約為10%至11%；歸屬於母公司股東的凈利潤約為1143.07億元至1164.64億元，同比增長幅度約為6%至8%。

【00：26】美股跌幅擴大，道指跌345點或逾0.9%；納指跌167點或逾1%；標指跌32點或0.7%；中概股捱沽，騰訊跌1.7%，阿里巴巴跌2.9%，京東跌3.6%，愛奇藝、微博及騰訊音樂齊跌逾7%。

【00：09】中國移動上交所公告稱，擬公開發行不超過8.457億股A股普通股，即不超過本次發行後公司已發行股份總數的 3.97%（行使超額配售選擇權之前）。

【22：29】美股跌幅擴大，道指跌220點，納指跌0.2%，標指跌20點。郵輪概念股跌幅居前，嘉年華郵輪及挪威郵輪跌逾5%，皇家加勒比郵輪跌超4%。

【22：29】美股開市，道指低開44點，報35926點，納指跌0.1%，報15610點，標指跌5點，報4706點。Lucid獲納入納指，現升3.4%，報38.955美元。

【17：38】道指期貨升115點，納指期貨升0.4%，標指升16點。

【12：24】道指期貨升136點，報36107點；標指期貨升17點，報4729點；納指期貨升59點或近0.4%。

【07：30】【美股走勢】高盛：市寬明顯收窄 但美股未來數月沒大跌理由

【07：30】美國通脹指標創40年高，11月CPI按年升6.8%，符預期，美股3大指數周五反覆上揚，道指收市升216點，報35970點；標指升44點，報4712點；納指升113點，報15630點。

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責任編輯︰梁浩碩