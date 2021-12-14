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【美股市況】英國爆首宗Omicron死亡個案　道指跌逾300點 疫苗股BioNTech漲一成（不斷更新）

股市 02:31 2021/12/14

分享：

美股動態不斷更新

英國出現首宗Omicron死亡個案，美股三大指數低開，早段越跌越深，道指跌逾200點。美國本周焦點落於美國聯儲局議息會議，聯儲局將於香港時間周四凌晨會公布議息結果。另外，本周重要數據還包括周二的PPI、周三的零售銷售，以及周四的工業生產。

英國首相約翰遜表示，已確認在英國至少有一人死於Omicron病毒，並稱英國將全力推動接種疫苗追加劑，開放英格蘭地區18歲以上者施打。

*重溫今早《ET開市直擊》譚智樂為你分析港股形勢*【按此速睇－附time code】

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【儲局收水】儲局本周議息　縮買債估加碼至300億美元　股市部署要看這變數

即市走勢︰

【02：26】BioNTech SE(美：BNTX)漲超10%，領漲美股抗疫概念股。Moderna(美：MRNA)漲6.58%，輝瑞(美：PFE)漲5%，諾瓦瓦克斯醫藥(美：NVAX)漲3.05%，強生(美：JNJ)漲1.15%。

【00：43】中概在線教育股跌幅居前，洪恩教育(美：IH)跌14.46%，高途(美：GOTU)跌9.52%，有道(美：DAO)跌8.76%，好未來(美：TAL)跌8%，一起教育科技(美：YQ)跌4.22%，新東方(美：EDU)跌3.48%。

【00：23】中國移動(00941.HK)：預計2021年度營業收入約為8448.77億元至8525.58億元，同比增長幅度約為10%至11%；歸屬於母公司股東的凈利潤約為1143.07億元至1164.64億元，同比增長幅度約為6%至8%。

【00：26】美股跌幅擴大，道指跌345點或逾0.9%；納指跌167點或逾1%；標指跌32點或0.7%；中概股捱沽，騰訊跌1.7%，阿里巴巴跌2.9%，京東跌3.6%，愛奇藝、微博及騰訊音樂齊跌逾7%

【00：09】中國移動上交所公告稱，擬公開發行不超過8.457億股A股普通股，即不超過本次發行後公司已發行股份總數的 3.97%（行使超額配售選擇權之前）。

【22：29】美股跌幅擴大，道指跌220點，納指跌0.2%，標指跌20點。郵輪概念股跌幅居前，嘉年華郵輪及挪威郵輪跌逾5%，皇家加勒比郵輪跌超4%。

【22：29】美股開市，道指低開44點，報35926點，納指跌0.1%，報15610點，標指跌5點，報4706點。Lucid獲納入納指，現升3.4%，報38.955美元。

【17：38】道指期貨升115點，納指期貨升0.4%，標指升16點。

【12：24】道指期貨升136點，報36107點；標指期貨升17點，報4729點；納指期貨升59點或近0.4%。

【07：30】【美股走勢】高盛：市寬明顯收窄　但美股未來數月沒大跌理由

【07：30】美國通脹指標創40年高，11月CPI按年升6.8%，符預期，美股3大指數周五反覆上揚，道指收市升216點，報35970點；標指升44點，報4712點；納指升113點，報15630點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 美國聯儲局 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數

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