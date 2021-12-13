【日本清酒】日本酒廠 Nekka「出口限定」清酒專攻香港市場　首批僅500套即日發售

▲ 日本有釀酒商向香港輸出只限出口的清酒，即日起發售。（官網截圖）

港人非常喜愛日本產品，當然亦包括日本酒。瞄準香港消費者對日本酒及高貴酒香的需求，日本有釀酒商向香港輸出只限出口的清酒，即日起發售。該酒廠「Nekka」（只見町） 雖然現時只是出產大約500套左右，但估計明年9月將會增加1000套。

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世界各地亦有日本酒的愛好者，但清酒在日本國內的銷量低迷。原則上當地不允許新廠商參與生產，只有已經從事生產的廠商，因實際需要而增設廠房，才可獲得政府批出新的生產許可。不過，鑑於日本清酒在海外市場十分受歡迎，今年日本當局決定放寬生產條件，只要酒廠滿足特定條件，如生產的清酒僅用於出口、使用國產大米、定期進行品質檢查等，即可獲批生產許可。以往每間酒廠需一年生產6萬升以上的條件則被撤銷，反映日本當局希望藉小批量生產提升品牌價值，並讓小規模企業更易於加入。

在條件放寬後首個獲得生產許可的福島釀酒商「Nekka」成立日本酒品牌「流觴」，亦在香港設立Facebook專頁，陸續開始宣傳。Nekka使用只見町內秋季收穫的白米和燒酒用酵母，釀造的酒擁有備受香港人喜愛的高貴酒香。 今次該廠以「雪龍」商標出產了500套含有四合瓶裝清酒和燒酒各1瓶的套裝。定價大約是15,000至2萬日圓（約1,024至1,373港元），將會向香港的餐廳及消費者銷售。該廠估計，2022年9月還將追加出口1000套。

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責任編輯：葉泳珊