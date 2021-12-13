  • 20°C
香港時間 : 20211213日 (一) 12:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本清酒】日本酒廠 Nekka「出口限定」清酒專攻香港市場　首批僅500套即日發售

商業 12:28 2021/12/13

分享：

日本有釀酒商向香港輸出只限出口的清酒，即日起發售。（官網截圖）

港人非常喜愛日本產品，當然亦包括日本酒。瞄準香港消費者對日本酒及高貴酒香的需求，日本有釀酒商向香港輸出只限出口的清酒，即日起發售。該酒廠「Nekka」（只見町） 雖然現時只是出產大約500套左右，但估計明年9月將會增加1000套。

【工展會2021】鷓鴣湯包日售近6000包　顧客一次入12包預備過冬

【工展會2021】氣溫達25度 工展會雪糕生意增　商戶：天公造美

世界各地亦有日本酒的愛好者，但清酒在日本國內的銷量低迷。原則上當地不允許新廠商參與生產，只有已經從事生產的廠商，因實際需要而增設廠房，才可獲得政府批出新的生產許可。不過，鑑於日本清酒在海外市場十分受歡迎，今年日本當局決定放寬生產條件，只要酒廠滿足特定條件，如生產的清酒僅用於出口、使用國產大米、定期進行品質檢查等，即可獲批生產許可。以往每間酒廠需一年生產6萬升以上的條件則被撤銷，反映日本當局希望藉小批量生產提升品牌價值，並讓小規模企業更易於加入。 

在條件放寬後首個獲得生產許可的福島釀酒商「Nekka」成立日本酒品牌「流觴」，亦在香港設立Facebook專頁，陸續開始宣傳。Nekka使用只見町內秋季收穫的白米和燒酒用酵母，釀造的酒擁有備受香港人喜愛的高貴酒香。 今次該廠以「雪龍」商標出產了500套含有四合瓶裝清酒和燒酒各1瓶的套裝。定價大約是15,000至2萬日圓（約1,024至1,373港元），將會向香港的餐廳及消費者銷售。該廠估計，2022年9月還將追加出口1000套。

【婚禮商機】準新人要求海外風格婚照　婚攝公司與張敬軒合作　生意回復至疫情前水平

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【婚禮商機】準新人租借婚紗習慣改變　婚紗公司生意額跌3成
2021/12/12
【婚禮商機】準新人租借婚紗習慣改變　婚紗公司生意額跌3成
【工展會2021】氣溫達25度 工展會雪糕生意增　商戶：天公造美
2021/12/12
【工展會2021】氣溫達25度 工展會雪糕生意增　商戶：天公造美
【婚禮商機】準新人要求海外風格婚照　婚攝公司與張敬軒合作　生意回復至疫情前水平
2021/12/12
【婚禮商機】準新人要求海外風格婚照　婚攝公司與張敬軒合作　生意回復至疫情前水平
商經局夥香港國際商會推未來國際人才計劃　170名實習生已投入工作
2021/12/10
商經局夥香港國際商會推未來國際人才計劃　170名實習生已投入工作

你可能感興趣

【婚禮商機】準新人租借婚紗習慣改變　婚紗公司生意額跌3成
19:39 2021/12/12
【婚禮商機】準新人租借婚紗習慣改變　婚紗公司生意額跌3成
【工展會2021】氣溫達25度 工展會雪糕生意增　商戶：天公造美
17:13 2021/12/12
【工展會2021】氣溫達25度 工展會雪糕生意增　商戶：天公造美
【婚禮商機】準新人要求海外風格婚照　婚攝公司與張敬軒合作　生意回復至疫情前水平
20:23 2021/12/12
【婚禮商機】準新人要求海外風格婚照　婚攝公司與張敬軒合作　生意回復至疫情前水平
飲品 飲品推介 香港 產品 清酒 福島 日本

下一篇文章

【婚禮商機】準新人要求海外風格婚照　婚攝公司與張敬軒合作　生意回復至疫情前水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【婚禮商機】準新人要求海外風格婚照　婚攝公司與張敬軒合作　生意回復至疫情前水平
【婚禮商機】準新人要求海外風格婚照　婚攝公司與張敬軒合作　生意回復至疫情前水平
【工展會2021】鷓鴣湯包日售近6000包　顧客一次入12包預備過冬
【工展會2021】鷓鴣湯包日售近6000包　顧客一次入12包預備過冬
【工展會2021】氣溫達25度 工展會雪糕生意增　商戶：天公造美
【工展會2021】氣溫達25度 工展會雪糕生意增　商戶：天公造美
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【婚禮商機】準新人租借婚紗習慣改變　婚紗公司生意額跌3成
【婚禮商機】準新人租借婚紗習慣改變　婚紗公司生意額跌3成
【工展會2021】工展會共有400家參展商　李錦記料多人留港消費　銷售較疫情前增雙位數字
【工展會2021】工展會共有400家參展商　李錦記料多人留港消費　銷售較疫情前增雙位數字
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款