  • 21°C
香港時間 : 20211213日 (一) 13:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】任天堂擴建京都總部大樓　提升自製遊戲內容能力

科技 13:00 2021/12/13

分享：

於2022年5月開始，任天堂將租用京都市自來水局新政府大樓的6樓與7樓空間；另外則是在現有總部大樓鄰近地點，興建新辦公大樓。（AFP）

曾製作不少自家遊戲的任天堂，計畫在明年起擴張其位於京都的總部大樓，並擴大招募遊戲開發人員，以提升自製遊戲內容的能力。

【遊戲熱話】熱潮不減！ Pokémon新作首周銷售媲美上一代作品

據《VGC》報道，是次總部大樓擴張將分為兩部分進行。於2022年5月開始，任天堂將租用京都市自來水局新政府大樓的6樓與7樓空間；另外則是在現有總部大樓鄰近地點，興建新辦公大樓。至於辦公大樓預計擴張的部門，則是現時任天堂京都研究中心，以及瑪利歐俱樂部QA團隊的所在地，公司希望藉此為遊戲開發工作人員提供更多空間。

任天堂也將透過京都市企業選址推廣工程，在未來三年每年可獲得高達1.6億日圓（約1100萬港元）補助金，用作僱用遊戲開發人員等人力營運成本支出。

【機迷熱話】Google擬於明年 將Android遊戲引入Windows

堅持自家製作　多個角色遊戲暢銷

相比起微軟、Sony等透過收購市場上的遊戲工作室，或是與其他開發團隊合作，繼而增加自身遊戲平台內容豐富度的做法，任天堂先前對此已表明，不會以相同方式取得玩家支持。

公司認為，透過抓住玩家喜好，並製作更多自家遊戲作品以吸引更多玩家。其中任天堂的代表遊戲角色瑪利歐，過去推出的多個系列作品大賣，而《薩爾達傳說》、《星之卡比》等遊戲作品也同樣持續吸引玩家遊玩，而這些遊戲背後幾乎都是源自任天堂內部遊戲團隊的創意。

【機迷熱話】Pokémon Go推iOS版更新 支援120Hz屏幕刷新率

記者：廖淑瑩

 

相關文章

【法務部門疏忽】創作人揭發水印未甩！　日本法務省誤用收費版權圖片　向公眾致歉
2021/12/10
【法務部門疏忽】創作人揭發水印未甩！　日本法務省誤用收費版權圖片　向公眾致歉
【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 　用戶可創立虛擬分身
2021/12/11
【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 　用戶可創立虛擬分身

你可能感興趣

【法務部門疏忽】創作人揭發水印未甩！　日本法務省誤用收費版權圖片　向公眾致歉
15:04 2021/12/10
【法務部門疏忽】創作人揭發水印未甩！　日本法務省誤用收費版權圖片　向公眾致歉
【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 　用戶可創立虛擬分身
15:05 2021/12/11
【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 　用戶可創立虛擬分身
硬件 遊戲設置 軟件 電玩手遊 遊戲平台 星之卡比 京都 任天堂

上一篇文章

【Tesla】Tesla Cybertruck車身顏色無得揀　Elon Musk：許多第三方包膜

下一篇文章

【Microsoft】Microsoft Teams現Bug！Android手機用戶無法撥打緊急電話
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 　用戶可創立虛擬分身
【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 　用戶可創立虛擬分身
【香港健康碼】香港健康碼系統開通　用多過一部手機也需上載？
【香港健康碼】香港健康碼系統開通　用多過一部手機也需上載？
【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港　Instax mini Evo售1,690元
【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港　Instax mini Evo售1,690元
【Motorola】Motorola Edge X30亮相　全球首款手機搭載高通Snapdragon 8 Gen 1芯片
【Motorola】Motorola Edge X30亮相　全球首款手機搭載高通Snapdragon 8 Gen 1芯片
【網絡安全隱患】網絡程式現嚴重漏洞　蘋果iCloud、Steam或成攻擊目標
【網絡安全隱患】網絡程式現嚴重漏洞　蘋果iCloud、Steam或成攻擊目標
【年度回顧】Facebook、Instagram推年度回顧功能　向全球用戶推送
【年度回顧】Facebook、Instagram推年度回顧功能　向全球用戶推送
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款