【機迷熱話】任天堂擴建京都總部大樓　提升自製遊戲內容能力

▲ 於2022年5月開始，任天堂將租用京都市自來水局新政府大樓的6樓與7樓空間；另外則是在現有總部大樓鄰近地點，興建新辦公大樓。（AFP）

曾製作不少自家遊戲的任天堂，計畫在明年起擴張其位於京都的總部大樓，並擴大招募遊戲開發人員，以提升自製遊戲內容的能力。

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據《VGC》報道，是次總部大樓擴張將分為兩部分進行。於2022年5月開始，任天堂將租用京都市自來水局新政府大樓的6樓與7樓空間；另外則是在現有總部大樓鄰近地點，興建新辦公大樓。至於辦公大樓預計擴張的部門，則是現時任天堂京都研究中心，以及瑪利歐俱樂部QA團隊的所在地，公司希望藉此為遊戲開發工作人員提供更多空間。

任天堂也將透過京都市企業選址推廣工程，在未來三年每年可獲得高達1.6億日圓（約1100萬港元）補助金，用作僱用遊戲開發人員等人力營運成本支出。

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堅持自家製作 多個角色遊戲暢銷

相比起微軟、Sony等透過收購市場上的遊戲工作室，或是與其他開發團隊合作，繼而增加自身遊戲平台內容豐富度的做法，任天堂先前對此已表明，不會以相同方式取得玩家支持。

公司認為，透過抓住玩家喜好，並製作更多自家遊戲作品以吸引更多玩家。其中任天堂的代表遊戲角色瑪利歐，過去推出的多個系列作品大賣，而《薩爾達傳說》、《星之卡比》等遊戲作品也同樣持續吸引玩家遊玩，而這些遊戲背後幾乎都是源自任天堂內部遊戲團隊的創意。

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記者：廖淑瑩