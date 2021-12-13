▲ 【2022展望｜車股】大和料PHEV明年發力、經銷商估值回穩 比亞迪潛在升幅仍達5成（附行業目標價）

大和資本發表研究報告，預料內地汽車行業明年有3大主題：1）新能源車銷售增長75%，當中插電式混合動力車（PHEV）銷售可望發力增長1.5倍；2）芯片短缺問題持續，但年內逐步改善；3）汽車經銷商被低估。大和續視比亞迪 （01211） 、長城汽車 （02333） 、寧德時代（深：300750）和蔚來（美：NIO）為首選，當中比亞迪目標價潛在升幅續有近50%。

大和資本預計明年中國新車銷售只增3%，預計新能源車特別是PHEV、二手車和豪華車分部市場表現較佳。

圖看大和汽車股目標價

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比亞迪PHEV系列成先鋒 其他車廠齊推

該行最新上調新能源車銷售增長預測，由原先預料的增長62%上調至75%，佔總新車銷售約25%。大和預測，PHEV分部明年銷售增長可達150%，由原先估計的25%大幅提高，因為留意到比亞迪今年1月推出DM-i系列獲市場接受，更多車廠會跟隨比亞迪步伐推PHEV，而純電動車銷售增長續見54%。大和表示，比亞迪和長汽最有望受惠PHEV風行，因而視為首選。

芯片供應下，大和預計，Omicron變種病毒對經濟的影響料不及Delta 變種病毒，料芯片短缺舒緩會成為2022年的投資主題之一，料福耀玻璃 （03606） 、廣汽 （02238） 最受惠於芯片短缺舒緩，並將廣汽目標價由10.5元升至12.5元。

二手車、售後服務發力 經銷商看好永達汽車

汽車經銷商上，大和指出，即使芯片短缺、原材料價格上漲和封鎖措施不絕，經銷商盈利能力近一年都維持穩定，主要受惠於經銷商在售後服務業務表現理想，料下一輪刺激因素包括二手車銷售，認為經銷商估值被低估，較看好永達汽車 （03669） ，繼而是美東汽車 （01268） 和中升控股 （00881） 。

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