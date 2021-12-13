【Omicron變種】英最少一人死亡 增逾1200確診（第二版）

Omicron變種新冠病毒侵襲英國，英國首相約翰遜周一（13日）證實，英國至少有一名病人感染Omicron後死亡。英國新冠肺炎疫情再度惡化，單日錄得1,239宗Omicron確診個案，較前一日大幅增加逾一倍。

（第二版新增首示死亡個案）

世衛稱削弱疫苗功效 多引發輕症 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）周一（13日）到倫敦一個疫苗接種中心視察時，證實英國至少有一名病人感染Omicron後死亡。

他指Omicron同會引致感染者住院，而且至少有一人因此死亡，認為民眾須摒棄Omicron是一種較溫和變種病毒株的看法，更要知道Omicron會在人群中加快傳播。

英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，目前有10名Omicron確診者住院，而這種變種病毒株正以驚人的速度傳播，已佔倫敦確診個案4成。

英國周日宣布，單日再錄1,239宗Omicron確診個案，較前一日的633宗大幅增加近一倍，至今累計3,137宗Omicron確診。英國衛生安全局（UKHSA） 指，周日新增的Omicron個案中，有1,196宗來自英格蘭；38宗來自蘇格蘭；5宗來自北愛爾蘭。

佔倫敦3成新確診 遍布全市每個角落 【下一頁】

英國政府周日決定將5級制的疫情警戒級別，由第3級升至第4級，反映新冠肺炎疫情正在廣泛傳播，直接對醫療系統帶來廣泛、持續或日益上升的壓力。這次是英國自5月下調防疫級別後，相隔近7個月以來再次提高級別。

英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員、倫敦大學教授海沃德（Andrew Hayward）指，當地醫療系統壓力正接近臨界點。隨著冬季確診個案將急劇上升，醫療系統崩潰將成為嚴重問題。

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責任編輯：郭麗明