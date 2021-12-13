【Omicron變種】英增逾1200宗確診 防疫級別升至次高

Omicron變種侵襲英國，當地新冠肺炎疫情再度惡化。英國單日錄得1,239宗Omicron確診個案，較前一日大幅增加逾一倍。英國周日（12日）將新冠防疫級別上調至次高的第4級。

世衛稱削弱疫苗功效 多引發輕症 【下一頁】

英國周日宣布單日再錄1,239宗Omicron變種確診個案，較前一日的633宗確診大幅增加近一倍；至今累計3,137宗Omicron變種確診。英國衛生安全局（UKHSA） 指，周日新增的Omicron變種個案當中，有1,196宗來自英格蘭；38宗來自蘇格蘭；5宗來自北愛爾蘭。

基於當地疫情有反彈跡象，英國首席醫療官及國民保健服務（NHS）英格蘭國家醫療主任建議提高疫情警戒級別。他們指Omicron變種增加公共及醫療服務風險，早期證據亦表明Omicron變種傳播速度較Delta變種快、而且會削弱新冠疫苗效用。

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英國政府周日決定將疫情警戒級別由第3級升至第4級，反映新冠肺炎疫情正在廣泛傳播，直接對醫療系統帶來廣泛、持續或日益上升的壓力。這次亦是英國自今年5月下調防疫級別後，相隔近7個月以來再次提高級別。

英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員、倫敦大學教授海沃德（Andrew Hayward）指，當地醫療系統壓力正接近臨界點。而且隨著冬季確診個案將急劇上升，醫療系統崩潰將成為嚴重問題。

英國疫苗大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）周日亦表示，當地已出現首名Omicron確診患者住院個案，他強調兩劑新冠疫苗效用絕不足夠，呼籲30歲或以上的合資格民眾周一(13日)起盡快接種疫苗加強劑。

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責任編輯：郭麗明