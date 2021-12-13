▲ 【中經會】官媒：為資本設置「紅綠燈」並非一味禁止 而是疏堵結合、有效監管

近日中央經濟工作會議提出，要為資本設置「紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，支持和引導資本規範健康發展。今日官媒《經濟日報》頭版刊登評論文章指，為資本設置「紅綠燈」，意味著既有紅燈，也有綠燈，強調不是一味禁止，而是疏堵結合、有效監管。

評論文章指稱，通過事先規則設定，重點劃分出哪些領域是禁止資本進入的，哪些領域是鼓勵資本大展拳腳的，明確「不可為」領域、「不可為」行為，才能更好積極引導資本進入「應作為」的領域，釋放市場活力，充分發揮資本的有效作用。

評論文章又稱，規範資本，重點在支持和引導。從行業層面看，既要通過完善反壟斷、數據信息保護、加強金融監管等方面的法律法規，建立健全防止資本無序擴張的法律制度，加強對資本擴張的引導和管控，又要同步建立責任機制和製度體系，統籌過程與結果，共同促進各類資本規範健康發展。

從宏觀層面看，評論文章指，就要堅持和完善社會主義基本經濟制度；要推動有效市場和有為政府更好結合；維護以競爭為核心的基本運行機制等。

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編輯：李哲毅