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【英國疫情】曼聯有球員確診 作客賓福特賽事恐延期

環球社會熱點 11:38 2021/12/13

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英超再有球隊爆發新冠疫情，曼聯據報有部分球員及職員確診新冠肺炎。球隊已暫停訓練，並安排確診成員回家隔離。外界憂慮英超疫情或會進一步擴散，影響曼聯作客賓福特的賽事。

英超熱刺13人確診 一場聯賽要改期（第三版） 【下一頁】

英國足球網站GOAL報道，曼聯上周六（11日）對諾域治前曾進行例行檢測，所有成員結果均呈陰性。但周日（12日）早上進一步測試結果顯示，一小部分球員及工作人員確診。曼聯已將確診成員送回家中，並向英超通報情況。而其他球員訓練行程表亦作出調整，改為接受戶外非接觸式訓練。

周日檢測結果呈陽性曼聯成員，正等候進一步PCR檢測結果。曼聯7月時亦曾有9名球員及工作人員快速檢測結果呈陽性，要取消和普雷斯頓的友誼賽。但其後PCR檢測結果呈陰性，而原先的快速檢測結果或為假陽性。

曼聯原定周三（15日）作客賓福特（Brentford），外界憂慮球賽或會取消。

英超比賽球迷突然暈倒 兩熱刺球員成救人英雄 【下一頁】

除曼聯外，英超阿士東維拉（Aston Villa）亦有成員確診，球隊已取消周日的訓練。

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責任編輯：李俊儀

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