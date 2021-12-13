【數碼轉型】數據分析銷售流程　加強顧客體驗

▲ CINNOX首席策略總監黃沛詩表示，很多公司都想在客戶流程引入自動化，但如果不先對顧客習慣有理解，會很困難。（受訪者提供圖片）

商戶以線上途徑與顧客互動是大勢所趨。業界人士提醒中小企，必須透過線上渠道加強客戶接觸，但同時要分析客戶對體驗流程的喜好，結合行業特質，例如零售商可積極考慮引入虛擬試戴等技術，並整合已有通訊途徑，搶攻線上商機才可得心應手。

疫情之後電商大行其道，加上線下店舖隨時要停業，不少企業都大量增加線上營運資源。企業體驗SaaS平台方案供應商CINNOX首席策略總監黃沛詩指出，過去企業在數碼業務層面要改善客戶體驗，因涉及軟件開發與營運流程改革，對中小企有一定困難，但因現在雲端服務變成主流，門檻大降：

即使是僅5個人的一個小團隊，都可以配置完善的客服流程，與大企媲美。

據該企委託Forrester所進行的調查指出，香港消費者對線上客戶體驗難言滿意，僅7%受訪者表示最近曾得到超出預期的客戶體驗，比成熟亞太市場平均16%來得特別差。黃沛詩解釋，香港作為成熟市場，顧客本身要求自然高，加上消費者從個別公司獲得良好體驗，亦期望其他行業能夠看齊，

甚至B2B的顧客，也會期望得到與B2C相若的體驗。

她坦言，企業以前毋須在顧客體驗上如此傑出，在這方面挑戰是很大，只能加把勁做。

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黃沛詩指出，要改善線上體驗，只提供線上客服運繫途徑並不足夠，分析兩個行業例子：

珠寶業

價格高昂的珠寶，貿然經網店下單購買難以放心，因此該行業的電商渠道挑戰特別複雜。黃沛詩指出，疫情下消費者難以到線下店逐件慢慢選購，但有店家就設計新的線上體驗流程，消費者可以視像對話形式與銷售員溝通，並即時配戴不同款式作展示，待消費者有初步心儀目標，就走到實體店購買，可減少留在店舖內的時間。



金融信貸公司

線上客戶服務與銷售團隊各有職責，但有企業透過整合既有電話與線上客服流程，先以短訊接觸潛在客人，附有連至配置聊天機械人的客服帳號。當系統發現有顧客有明顯興趣，再由真人銷售團隊隨即跟進，提供具體文件、申請指引，亦可以轉至電話詳細討論。黃沛詩指出，很多企業希望能夠改變線上客服的定位，由被動接收、解答客戶的查詢，加添主動出擊的能力。



她指出，商家致力透過重塑線上流程，對銷售有很大幫助，但不同行業的情況大有不同，例如高價珠寶就比起日用品，就更值得採用一對一視像會議。她補充，香港現時營商運作情況，對比多個城市已算是接近疫前的情況，但畢竟很多購物行為已經改變，市民更習慣網購，這些習慣可預期在疫情後會長期持續。

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記者：周俊霖