【Microsoft】Microsoft Teams現Bug！Android手機用戶無法撥打緊急電話

▲ 早前有Pixel 3用戶向Google回報手機無法打出緊急電話，經調查後發現與Microsoft Teams App有關，而主要受影響的是使用Android 10系統的手機。

Microsoft Teams出現異常錯誤！據《Android Police》報道，早前有Pixel 3用戶向Google回報手機無法打出緊急電話，經調查後發現與Microsoft Teams App有關，而主要受影響的是使用Android 10系統的手機。目前微軟已釋出修復程式，並呼籲用戶盡快更新。

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Google表示，出現異常錯誤的原因是由於Microsoft Teams App與Google Android 10以上作業系統的底層指令發出衝突，導致已安裝Teams App的Android手機出現無法打出緊急求救電話。據悉，情況主要在用戶已安裝Teams App 但未登入的情況下會出現無法打出緊急通話的錯誤。

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目前，微軟已在Google Play商店發布Microsoft Teams App更新程式，用戶只需將Teams App更新到最新版本後，可暫時降低該異常錯誤出現的機會。不過要真正解決問題，仍需要Google推出Android系統安全修補程式，而公司表示將會把該錯誤列入明年1月的例行安全修復更新，預計在明年1月4日發佈。

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記者：廖淑瑩