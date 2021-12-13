【2022展望】星展香港予恒指目標價28500點　列十大首選股

星展香港發表2022年市場展望，予恒指未來12個目標價28500點，並列出十大首選股。星展銀行香港及中國內地股票策略師林子津認為，港股負面消息大致反應，下行空間有限，風險回報吸引；隨著房地產政策鬆綁和流動性改善，新經濟行業監管措施放緩，市場信心將恢復。

星展十大首選股包括友邦 （01299） 、阿里巴巴 （09988） 、中銀香港 （02388） 、招商銀行 （03968） 、碧桂園 （02007） 、碧桂園服務 （06098） 、福萊特玻璃 （06865） 、中國平安 （02318） 、騰訊 （00700） 、金風科技 （02208） 。

林子津認為，港銀較內銀正面，前者受惠疫情復甦及聯儲局預期明年加息，內銀股需觀望人行會否再下調存款準備金率，短期或有負面影響，但看好招商銀行的零售銀行業務表現強勁。

他又指，在美國上市的中概股的審計問題將在未來數年繼續發酵，回港上市是正常做法，但料行動不會急，因中概股在美國上市集資後，退市動作最傷的是美國投資者。他預計，中概股回港上市的情況會持續，港交所 （00388） 會受惠，但強調港交所更受日均成交額表現所帶動。

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記者：區嘉俊