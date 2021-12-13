▲ 【小米1810】雷軍接連退出小米關聯公司 據報生態鏈企業「智米科技」籌備造車

有內媒指，近日，小米 （01810） 董事長雷軍接連退出多家小米關聯公司法定代表人、執行董事或董事長職務，此外，據報小米有份投資的生態鏈公司智米科技已加入造車行列。

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雷軍接連退出包括廣東小米科技有限責任公司、廣州小米通訊技術有限公司、廣州小米信息服務有限公司、珠海小米通訊技術有限公司。股東信息顯示，廣州小米信息服務有限公司由北京小米移動軟件有限公司全資持股，其餘三公司均由小米通訊技術有限公司全資持股。

早前雷軍退出小米科技（武漢）有限公司法定代表人、執行董事兼總經理，該公司也由小米通訊技術有限公司全資持股。

主營空調的智米科技有意推出SUV

報道引述消息人士稱，智米科技計劃加入造車大軍，前通用汎亞的電動汽車項目負責人馬永東加盟，負責智米的整車業務，同時，不少北汽的電子電氣架構人員也在近期加入智米。

報道引述消息人士稱，智米的造車方向也是乘用車，首款車是SUV，目前智米與小米汽車保持獨立，未看到小米對智米科技的明顯支持。

智米科技是一家主營空調、空氣淨化器等產品的小米生態鏈公司，小米聯合創始人劉德持有北京智米超90%股權，擁有實際控制權。

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編輯：李哲毅