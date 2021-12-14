▲ 【小米1810】小米：雷軍將精力放在造車「能不管的事情一定不管」 接連退出多家關聯公司（第二版）

近日，小米 （01810） 董事長雷軍接連退出多家小米關聯公司法定代表人、執行董事或董事長職務。小米公關總經理王化在微博回應稱，雷軍的退出行為是正常變更，雷軍今年的精力主要放在了造車相關的事務上面，各高層已經可以分擔相關的一些工作和職責，「這是一個姿態，更是一個行動」。

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王化續稱，在投資者會上，雷軍欣喜的透露「目前小米造車的各項進展，比我的預期要快」，這已經表明小米造車的工作提速，「能不管的事情一定不管」。

雷軍接連退出包括廣東小米科技有限責任公司、廣州小米通訊技術有限公司、廣州小米信息服務有限公司、珠海小米通訊技術有限公司。股東信息顯示，廣州小米信息服務有限公司由北京小米移動軟件有限公司全資持股，其餘三公司均由小米通訊技術有限公司全資持股。

早前雷軍退出小米科技（武漢）有限公司法定代表人、執行董事兼總經理，該公司也由小米通訊技術有限公司全資持股。

主營空調的智米科技有意推出SUV

另有報道指，小米有份投資的生態鏈公司智米科技，也計劃加入造車大軍，前通用汎亞的電動汽車項目負責人馬永東加盟，負責智米的整車業務，同時，不少北汽的電子電氣架構人員也在近期加入智米。

報道引述消息人士稱，智米的造車方向也是乘用車，首款車是SUV，目前智米與小米汽車保持獨立，未看到小米對智米科技的明顯支持。智米科技是一家主營空調、空氣淨化器等產品的小米生態鏈公司，小米聯合創始人劉德持有北京智米超90%股權，擁有實際控制權。

（第二版加入小米回應）

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編輯：李哲毅