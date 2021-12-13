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【SPAC】港交所據報聖誕前推減辣版SPAC諮詢總結　最快1月實行

新股IPO 11:13 2021/12/13

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【SPAC】港交所據報聖誕前推減辣版SPAC諮詢總結　最快１月實行

港交所 （00388） 年內諮詢引入SPAC（特殊目的收購公司）上市機制，本地傳媒報道，港交所有望在聖誕前公布SPAC諮詢總結，並會在SPAC併購（De-SPAC）投票表決、攤薄上限和投資者參與資格減辣，但料不會放寬至散戶投資者參與SPAC交易，維持只限專業投資者參與。報道指，港交所最快明年1月實行新規。

港交所重申，正檢視市場回應，將適時公布諮詢總結。

＊逢交易日早上市9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備＊【按此速睇- 附time code】

陳翊庭：SPAC機制待證監會批准 諮詢建議較嚴非離地，可見【下一頁】

港交所9月向市場諮詢SPAC方案，但內容被視較美國、新加坡嚴格得多。據悉，諮詢意見對建議中的專業投資者人數、獨立第三方投資者（PIPE）投資佔比，以及贖回股份與反對票合併捆綁有更多意見。

本地傳媒報道指，諮詢原建議的至少30名機構專業投資者參與的要求或會放寬，但會維持SPAC股份和權證須分予至少75名專業投資者。

攤薄上限方面，港交所或考慮放寬SPAC權證行使後佔已發行股份數目的比例上限，由30%升至50%。在SPAC併購表決上，不再要求贖回股份與反對票合併捆綁。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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