【SPAC】港交所據報聖誕前推減辣版SPAC諮詢總結　最快1月實行

▲ 【SPAC】港交所據報聖誕前推減辣版SPAC諮詢總結 最快１月實行

港交所 （00388） 年內諮詢引入SPAC（特殊目的收購公司）上市機制，本地傳媒報道，港交所有望在聖誕前公布SPAC諮詢總結，並會在SPAC併購（De-SPAC）投票表決、攤薄上限和投資者參與資格減辣，但料不會放寬至散戶投資者參與SPAC交易，維持只限專業投資者參與。報道指，港交所最快明年1月實行新規。

港交所重申，正檢視市場回應，將適時公布諮詢總結。

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港交所9月向市場諮詢SPAC方案，但內容被視較美國、新加坡嚴格得多。據悉，諮詢意見對建議中的專業投資者人數、獨立第三方投資者（PIPE）投資佔比，以及贖回股份與反對票合併捆綁有更多意見。

本地傳媒報道指，諮詢原建議的至少30名機構專業投資者參與的要求或會放寬，但會維持SPAC股份和權證須分予至少75名專業投資者。

攤薄上限方面，港交所或考慮放寬SPAC權證行使後佔已發行股份數目的比例上限，由30%升至50%。在SPAC併購表決上，不再要求贖回股份與反對票合併捆綁。

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