【Omicron變種】世衛稱削弱疫苗功效 多引發輕症

世界衛生組織（WHO）周日（12日）表示，初步研究數據顯示Omicron變種會削弱新冠疫苗功效，更預計Omicron變種的傳播速度會超越Delta變種。但WHO指Omicron變種主要引發輕症及無症狀感染，但指現時仍難判斷Omicron變種的嚴重程度。

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WHO表示截至上周四（9日），Omicron變種已經擴散至63個國家，這款新變種在南非及英國的傳播速度明顯較快。其中Delta變種仍是英國主流病毒株，但相對未有於南非引發大規模疫情。

根據早期數據，Omicron變種降低疫苗防止感染及傳播的功效。WHO又指在Omicron變種發生社區傳播的地區，這款變種或超越Delta變種。

但WHO強調現階段缺乏數據，難以判斷究竟是Omicron變種較難產生免疫反應、其傳播率較高或同時基於上述兩項因素，導致Omicron變種更快傳播。

WHO表示Omicron變種至今都是引發輕症或無症狀感染，不過由於現階段數據不足，未能確定Omicron變種的臨床嚴重程度。

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南非上月24日率先向WHO通報發現Omicron變種，藥廠輝瑞（Pfizer）與BioNTech上周表示，接種3劑其研發的新冠疫苗仍有效對抗Omicron變種。

英法等國的新冠疫苗供應充足，相繼呼籲民眾加快接種第3針。

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責任編輯：鄭錦玲