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【異動股】中鋁國際5連升累升逾1倍、炒作受惠鋰價大漲　中鋁國際澄清：鋰業務佔訂單不足2%

股市 19:56 2021/12/13

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【異動股】中鋁國際再漲逾2成　5連升累升1.2倍、受惠鋰價大漲

中鋁國際 （02068） 股價連日異動，今早一度再大升3成至3.72元，全日升19%，收報3.4元，成交近4億元。連同今日，中鋁國際已錄5連升，該股上周五更急升67%，至今累升約1.1倍。中鋁國際近期炒作，外界視原因之一是，公司11月底在A股投資者互動平台公布其鹽湖提鋰技術，而12月鋰電材料價格急升刺激投資者入場。

中鋁國際上月表示，其鹽湖提鋰技術是一項從礦物鹽中提取鋰金屬的冶煉技術，採用世界先進的離子選擇遷移合成碳酸鋰的鹽湖提鋰技術。該公司所提供的技術是用於生產鋰電池用原材料，而鋰電池行業為鋰金屬應用產業鏈的下游產業，具有產業鏈相關性。

據內媒報道，內地12月進入旺季備貨期後，疊加青海減產、鋰鹽加工廠集中檢修，鋰鹽供應變得緊張，僅11月29日至12月3日這一周，每噸電池級碳酸鋰價格上漲10000元，每噸電池級氫氧化鋰上漲了4000元。

中鋁國際：鋰相關業務營業收入佔比較小

中鋁國際在周一收市後向上交所披露，公司主營業業務無變，強調公司不涉及鹽湖提鋰投資業務，不直接生產鋰材料，僅為鋰生產企業提供技術設計及諮詢、工程施工服務，而該業務不會對公司業績造成重大影響。

中鋁國際續指，公司鋰相關業務營業收入佔比較小，對公司業績不構成重大影響。截至9月30日，公司鋰相關業務在手訂單佔公司在手訂單總額比例約為1.99%，形成的合同資產佔比約為0.05%；2021年首3季，鋰相關業務營業收入佔比約為 0.19%。

中鋁國際續指，母公司中鋁集團也確認沒有資產重組部署。

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