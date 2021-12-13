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【新股IPO】植髮股雍禾醫療今掛牌　暫升近半成、一手帳面賺370元

股市 09:54 2021/12/13

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【新股IPO】植髮股雍禾醫療今掛牌　暫升近半成、一手帳面蝕370元

從事一站式毛髮醫療服務的雍禾醫療 （02279） 今日掛牌，該股開市報15.76元，較招股定價15.8元低0.3%，最新報16.54元，升4.7%，成交額3.4億元。以每手500股計，一手帳面暫賺370元。

雍禾醫療2279暗盤由升轉跌　一手帳面最多蝕280元【下一頁】

雍禾醫療周五在富途暗盤一度高見16.92元，較招股價15.8元，升7.1%，不過其後由升轉跌，收報15.66元，跌0.9%，一手500股帳面虧損70元。而在輝立暗盤中，該股收報15.24元，跌3.5%，一手帳面虧損280元。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市場形勢，做好開市準備*

雍禾醫療業務涵蓋植髮醫療、醫療養固、常規養護及其他配套服務。是次來港上市，共引入了10家知名基石投資者，合共認購4,721.2萬股，另設6個月禁售期）。其公開發售部份獲159倍超額認購，並已啟動回撥機制佔比增至50%，一手中籤率為15%。

相關文章：

【新股IPO】順豐同城9699超額認購1.9倍　一手中籤率50%（附分配結果）

【新股IPO】百心安2185再次招股　一手入場費約12520元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

 

 

 

港股 IPO 雍禾醫療（02279）

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