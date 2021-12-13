堅持生命健康至上　堅持綠色高質量發展

華潤（集團）有限公司是一家立足香港、面向中國內地、走向世界的多元化企業，業務涵蓋大消費、綜合能源、城市建設運營、大健康、產業金融、科技及新興產業等6大領域，擁有實體企業近2,000家，在職員工37.1萬人。2020年，集團實現營業收入6,861億元人民幣（下同），淨利潤590億元，期末總資產18,000億元，位列2021年《財富》世界五百強第69位。



12月7日，由香港環保促進會舉辦的2021年香港綠色企業大獎頒獎典禮在港舉行，華潤集團榮獲“企業綠色管治獎”大獎、“超卓環保安全健康獎”白金獎和“優越環保管理獎”金獎。同時，旗下華潤雪花、電力、燃氣和物業等企業也在此次評選活動中獲得白金獎或金獎。

華潤集團堅持生命健康至上，堅持綠色高品質發展，強化責任擔當，強化系統管理，著力基層基礎，著力防範化解重大風險，認真履行企業主體責任和社會責任，健全完善EHS管理體系，在安全生產、節能減碳、綠色發展、成果轉化應用等方面積極實踐並取得了良好成效。



深入開展安全生產專項整治行動。堅持問題導向，集中開展危險化學品、礦山、消防等8個行業領域的整治行動，全面提升安全保障能力。華潤五豐南寧公司關停老舊的氨製冷系統；華潤水泥開展溶洞監控檢測、推廣使用混裝炸藥、推動綠色礦山建設；華潤醫藥商業加大投入治理倉庫重大消防隱患。



持續優化產業結構和能源結構。大力發展醫藥、醫療、金融、地產、燃氣等低能耗業務，持續淘汰落後產能和設備，從源頭上減少能源消耗和污染物排放。2020年集團低能耗業務產值佔比較2015年末提高3個百分點；華潤雪花、華潤醫藥等業務累計淘汰燃煤鍋爐150餘台。加快推動能源結構低碳轉型，截至2020年，集團可再生能源運營權益裝機容量佔總權益裝機容量的25.9%。

積極實施安全環保改造。2020年全集團投入資金逾38億元人民幣，推動生產工藝進步和安全環保設備升級改造，提升資源利用效率和本質安全水準，減少污染物排放。2020年，集團萬元產值綜合能耗、萬元營業收入綜合能耗較2015年分別下降12.72%和11.73%；二氧化硫、氮氧化物、化學需氧量排放總量較2015年分別下降46.88%、33.41%和63.90%。



協同處置社會廢棄物。利用水泥窯和發電燃煤鍋爐協同處置城鄉生活垃圾、市政污泥和工業危險廢物等社會廢棄物，在降低能耗的同時，實現廢棄物“無害化、資源化”處置，有效緩解城市環境治理壓力，推動企業與城市和諧共生發展。2020年處置廢棄物超過155萬噸。



加強碳排放控制。探索應用碳捕集利用與封存先進技術，投資逾1億港元建成亞洲首個基於燃煤電廠的多線程國際碳捕集測試平台，並在微藻固碳和乾冰轉化方面開展技術研究。

“十四五”時期，華潤集團將致力於持續提升生態環保水準，深入打好污染防治攻堅戰，認真落實國家碳排放達峰行動方案，大力推進清潔生產，為助力國家早日達成雙碳目標，打造天更藍、山更綠、水更清的優美生態環境做出更大貢獻，使集團在商業競爭中取得成功的同時，實現超越利潤之上的追求。



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