【港股市況】恒生指數跌41點二萬四得而復失　美團逆市升2%、內房下挫（不斷更新）

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【平治母企】戴姆勒：北汽持股9.98%同意不再增持 持股料超吉利李書福
港股高開低走，二萬四再次得而復失。大市高開246點，早段曾升逾300點，升至接近24400點水平，其後升幅收窄，尾市轉跌，恒生指數收報23954點，跌41點，成交1297億元。恒生科技指數跌0.2%，報6022點。美團 （03690） 逆市升2%；騰訊 （00700） 升0.7%；阿里巴巴 （09988） 跌近0.1%。電力股向上，內房股下挫，融創 （01918） 跌近8%；世茂 （00813） 跌逾12%破底。
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焦點股：多圖講解重點消息
即市走勢︰
【16：10】恒生指數收報23954點，跌41點，二萬四再次得而復失，成交1297億元。恒生科技指數跌0.2%，報6022點。美團 （03690） 逆市升2%；騰訊 （00700） 升0.7%；阿里巴巴 （09988） 跌近0.1%。電力股向上，內房股下挫，融創 （01918） 跌近8%；世茂 （00813） 跌逾12%破底。
【16：00】恒生指數U盤前升2點，報23997點。
【15：38】阿里巴巴 （09988） 最新無升跌，報121.2元，今早曾升逾4%，高見126.7元。
【15：09】恒指尾市轉跌約20點，報23975點，二萬四再一次得而復失；科指升不足0.1%，報6035點。
【15：03】大市升幅近乎全消，最新升約15點，報24011點。
【15：02】A股午後升幅收窄，上證全日升0.4%；深證升近0.7%；創業板指升近0.9%。
【14：48】恒大物業 （06666） 午後跌近半成，破底低見3.33元；恒大 （03333） 跌近4%，低見1.7元創新低；恒大汽車 （00708） 跌逾1%。
【14：31】美團 （03690） 最新升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升近2%；小米 （01810） 升0.4%。
【14：18】舜宇 （02382） 跌逾2%，低見236.4元。舜宇11月手機鏡頭出貨量為1.2億件，按月升7.4%，但按年跌4%。
【舜宇2382】舜宇11月手機鏡頭出貨量按年跌4% 車載鏡頭跌25%
【14：09】恒指升幅進一步收窄至不足100點，報24085點，升90點；科指升0.5%，報6066點。
【13：42】內房跌幅擴大，中海外 （00688） 、碧桂園 （02007） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌近2%；雅居樂 （03383） 跌逾3%，破底低見4.84元。
【13：41】車股下跌，吉利 （00175） 跌逾1%；比亞迪 （01211） 跌0.6%；廣汽 （02238） 跌0.6%；長汽 （02333） 跌近2%。
【13：38】大市午後升幅收窄至不足150點，報24139點，升144點。
【13：20】港股於24200點水平窄幅爭持。
【13：16】【電力股】中經會重申要立足以煤為主的電力發展 火電股急升、大唐發電彈9%
【13：11】成都普天電纜 （01202） 升逾38%，破頂高見2.22元，成交4320萬元。
【13：06】【內房危機】世茂系股債急跌 內媒引述回應：小道消息發酵引發恐慌性拋售
【13：00】港股午後初段升約255點，報24250點；科指升1.5%，報6121點。
【12：52】恒指黑期升約256點，報24224點。
【12：38】【2022展望】星展香港予恒指目標價28500點 列十大首選股
【12：36】【2022展望｜車股】大和料PHEV明年發力、經銷商估值回穩 比亞迪潛在升幅仍達5成（附行業目標價）
【12：24】【大行報告】瑞信：綠城國企背景具融資優勢 銷售有進一步上升空間、升目標價36%
【12：11】【新股IPO】商湯集團00020延遲上市 更新時間表後續上市、安排退回申請股款
【12：00】恒生指數半日升242點，報24238點，成交743億元。恒生科技指數升1.3%，報6115點。ATM領升，美團 （03690） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升3%；內房下跌，恒大 （03333） 跌近3%曾創新低。
【11：59】麒麟 （08109） 中途停牌，曾破底低見0.029元，停牌前報0.034元，瀉近八成，成交1075萬元。
【11：48】恒大 （03333） 跌3%，低見1.71元創新低；恒大汽車 （00708） 跌逾2%；恒大物業 （06666） 跌逾3%，破底低見3.36元。
【恒大3333】許家印夫婦遭斬倉近2.8億股恒大、貨值約4.9億 再有A股苦主公告恒大拖款、股價跌3%創新低
【11：47】麒麟 （08109） 瀉逾七成，破底低見0.039元，成交573萬元。
【11：44】恒指中午收市前升約245點，報24241點；科指升1.4%，報6118點。
【11：35】世茂 （00813） 跌幅擴大至逾11%，破底低見7.11元。
【11：31】內地股市半日向上，上證半日升1%；深證升1.1%；創業板指升近1%。
【11：22】小米 （01810） 升近1%，高見19.66元。
【小米1810】雷軍接連退出小米關聯公司 據報生態鏈企業「智米科技」籌備造車
【11：16】【SPAC】港交所據報聖誕前推減辣版SPAC諮詢總結 最快1月實行
【11：05】大市升幅收窄至200點，至24200點關口。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%。
【11：03】【異動股】內地加快股票發行註冊制改革 中資券商炒上
【10：59】【新股IPO】商湯00020據報今日將撤回本港IPO 申請 前遭美列「黑名單」
【10：57】騰盛博藥 （02137） 逆市跌12%，低見36.8元。騰盛博藥公布，已收到美國食品藥品監督管理局（FDA）的通知，要求暫停在健康受試者中評估BRII-732安全性的一期臨床研究。
【騰盛博藥2137】騰盛博藥：其單抗聯合療法保持對Omicron的中和活性
【10：51】網上醫療股造好，宣布回購的平安好醫生 （01833） 升8%；京東健康 （06618） 升半成；阿里健康 （00241） 升逾6%。
【10：48】世茂 （00813） 跌8%，破底低見7.4元；世茂服務 （00873） 跌逾6%，破底低見7.26元。
【10：38】信義光能 （00968） 升逾6%，高見15.4元；信義玻璃 （00868） 升4%，高見20.6元。
【10：33】【異動股】中鋁國際再漲逾2成 5連升累升1.2倍、受惠鋰價大漲
【10：30】雲音樂 （09899） 逆市跌逾8%，低見166.8元再創上市後新低。
【10：25】電子煙股逆市下跌，思摩爾 （06969） 跌逾2%；華寶 （00336） 跌逾7%；中國波頓 （03118） 跌1%；比亞迪電子 （00285） 跌0.2%；中煙香港 （06055） 跌0.4%。
【10：23】大市升幅略收窄至300點內，恒指升285點，報24281點；科指升1.6%，報6129點。
【10：20】中建材 （03323） 升7%；潤泥 （01313） 、海螺 （00914） 升逾6%。
【10：17】中國重汽 （03808） 升19%，高見13.18元，成交1.3億元。
【10：10】報道指港交所 （00388） SPAC諮詢結果聖誕節前出爐，明年初、最快1月實行。港交所升逾1%，高見478.8元。
【10：07】內房逆市向下，中海外 （00688） 跌0.5%；潤地 （01109） 跌0.1%；碧桂園 （02007） 跌逾2%；融創 （01918） 跌半成。
【09：55】【新股IPO】植髮股雍禾醫療今掛牌 暫升近半成、一手帳面賺370元
【09：52】香港科技探索 （01137） 逆市跌0.5%，低見8.1元。HKTVmall上月訂單總商品交易額（GMV）5.77億元，按年增18%、按月少4%。
【HKTVmall】香港科技探索11月日均訂單按年增18% 按月平穩
【09：51】滙豐 （00005） 偏軟，逆市跌0.3%，低見44.5元。
【09：50】華夏文化科技 （01566） 跌兩成，低見0.46元。
【09：46】勝獅貨櫃 （00716） 股價逆市跌11%，低見1.19元。勝獅貨櫃公布有條件宣派中期特別股息20仙。
【09：42】美團 （03690） 升幅擴大至逾4%，高見255.2元；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾3%。
【09：39】大市升幅擴大至300點，升至24300點水平。
【09：38】賞之味 （08096） 逆市瀉逾六成，低見0.11元，成交160萬元。
【09：34】花樣年 （01777） 股價復牌後跌逾4%，低見0.295元。
【09：33】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 開市後升3%；騰訊 （00700） 升逾1%。
【09：31】中鋁國際 （02068） 再升兩成，高見3.45元。
【09：25】平安好醫生 （01833） 升近半成，開報30.5元。平安好醫生擬斥13.8億元人民幣回購股份。
【09：24】太陽城集團 （01383） 復牌低開5.8%，開報0.13元。
【09：21】恒生指數開報24242點，升246點。恒生科技指數升0.9%，報6089點。阿里巴巴 （09988） 升近3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%；恒大 （03333） 升0.6%。
【09：13】期指開報24209點，升231點或1%。
【08：57】從事毛髮醫療服務的雍禾醫療 （02279） 今日掛牌，上周五暗盤交易由升轉跌。
【新股IPO】雍禾醫療2279暗盤由升轉跌 一手帳面最多蝕280元
【08：42】花樣年 （01777） 今日復牌。
【內房危機】花樣年：周一復牌、不同意天風國際要求強制執行擔保 彩生活今復牌跌9%
【08：42】太陽城集團 （01383） 、凱升 （00102） 今日復牌。
【周焯華受查】周焯華遭催5個營業日內還款逾3億元 抵押品包括太陽城及凱升股權
【08：42】平安好醫生建議在市場上進行股份購回計劃
【08：26】恒指黑期升約196點，報24164點。道指期貨升79點，報36050點。
【07：59】【新股IPO】百心安2185再次招股 一手入場費約12520元
【07：45】【新股IPO】順豐同城9699超額認購1.9倍 一手中籤率50%（附分配結果）
【07：45】港股ADR收報24047點，升51點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報45.38元，較港收市價高0.18元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報463.58元，較港收市價高0.18元或0.04%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報121.92元，較港收市價高0.72元或0.6%。
【07：30】美國通脹指標創40年高 ， 11月CPI按年升6.8%，符預期，美股3大指數周五反覆上揚，道指收市升216點，報35970點；標指升44點，報4712點；納指升113點，報15630點。
【開市9點半】商湯集團遭美列黑名單 稱指控毫無根據；中金建議三大配置方向
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩