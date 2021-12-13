【港股市況】恒生指數早段升逾300點　美團升4%、阿里巴巴騰訊升3%（不斷更新）

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平安好醫生擬斥17億元回購 股價早段升一成
美股上周五上揚，道指升216點。港股今早高開逾200點。恒生指數開報24242點，升246點。恒生科技指數升0.9%，報6089點。阿里巴巴 （09988） 升近3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%；恒大 （03333） 升0.6%。
即市走勢︰
【09：51】滙豐 （00005） 偏軟，逆市跌0.3%，低見44.5元。
【09：50】華夏文化科技 （01566） 跌兩成，低見0.46元。
【09：46】勝獅貨櫃 （00716） 股價逆市跌11%，低見1.19元。勝獅貨櫃公布有條件宣派中期特別股息20仙。
【09：42】美團 （03690） 升幅擴大至逾4%，高見255.2元；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾3%。
【09：39】大市升幅擴大至300點，升至24300點水平。
【09：38】賞之味 （08096） 逆市瀉逾六成，低見0.11元，成交160萬元。
【09：34】花樣年 （01777） 股價復牌後跌逾4%，低見0.295元。
【09：33】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 開市後升3%；騰訊 （00700） 升逾1%。
【09：31】中鋁國際 （02068） 再升兩成，高見3.45元。
【09：25】平安好醫生 （01833） 升近半成，開報30.5元。平安好醫生擬斥13.8億元人民幣回購股份。
【09：24】太陽城集團 （01383） 復牌低開5.8%，開報0.13元。
【09：21】恒生指數開報24242點，升246點。恒生科技指數升0.9%，報6089點。阿里巴巴 （09988） 升近3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%；恒大 （03333） 升0.6%。
【09：13】期指開報24209點，升231點或1%。
【08：57】從事毛髮醫療服務的雍禾醫療 （02279） 今日掛牌，上周五暗盤交易由升轉跌。
【新股IPO】雍禾醫療2279暗盤由升轉跌 一手帳面最多蝕280元
【08：42】花樣年 （01777） 今日復牌。
【內房危機】花樣年：周一復牌、不同意天風國際要求強制執行擔保 彩生活今復牌跌9%
【08：42】太陽城集團 （01383） 、凱升 （00102） 今日復牌。
【周焯華受查】周焯華遭催5個營業日內還款逾3億元 抵押品包括太陽城及凱升股權
【08：42】平安好醫生建議在市場上進行股份購回計劃
【08：26】恒指黑期升約196點，報24164點。道指期貨升79點，報36050點。
【07：59】【新股IPO】百心安2185再次招股 一手入場費約12520元
【07：45】【新股IPO】順豐同城9699超額認購1.9倍 一手中籤率50%（附分配結果）
【07：45】港股ADR收報24047點，升51點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報45.38元，較港收市價高0.18元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報463.58元，較港收市價高0.18元或0.04%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報121.92元，較港收市價高0.72元或0.6%。
【07：30】美國通脹指標創40年高 ， 11月CPI按年升6.8%，符預期，美股3大指數周五反覆上揚，道指收市升216點，報35970點；標指升44點，報4712點；納指升113點，報15630點。
【開市9點半】商湯集團遭美列黑名單 稱指控毫無根據；中金建議三大配置方向
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩