【港股市況】恒指黑期升約196點　道指期貨升79點（不斷更新）

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【ET開市直擊】美國通脹數據有何啟示 商湯上市或觸礁？（歡迎到留言區即時交流）
美股上周五上揚，道指升216點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約51點，恒指料開報24047點。滙豐 （00005） ADR折合報45.38元，較港收市價高0.18元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報463.58元，較港收市價高0.18元或0.04%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報121.92元，較港收市價高0.72元或0.6%。
即市走勢︰
【08：57】從事毛髮醫療服務的雍禾醫療 （02279） 今日掛牌，上周五暗盤交易由升轉跌。
【新股IPO】雍禾醫療2279暗盤由升轉跌 一手帳面最多蝕280元
【08：42】花樣年 （01777） 今日復牌。
【內房危機】花樣年：周一復牌、不同意天風國際要求強制執行擔保 彩生活今復牌跌9%
【08：42】太陽城集團 （01383） 、凱升 （00102） 今日復牌。
【周焯華受查】周焯華遭催5個營業日內還款逾3億元 抵押品包括太陽城及凱升股權
【08：42】平安好醫生建議在市場上進行股份購回計劃
【08：26】恒指黑期升約196點，報24164點。道指期貨升79點，報36050點。
【07：59】【新股IPO】百心安2185再次招股 一手入場費約12520元
【07：45】【新股IPO】順豐同城9699超額認購1.9倍 一手中籤率50%（附分配結果）
【07：45】港股ADR收報24047點，升51點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報45.38元，較港收市價高0.18元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報463.58元，較港收市價高0.18元或0.04%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報121.92元，較港收市價高0.72元或0.6%。
【07：30】美國通脹指標創40年高 ， 11月CPI按年升6.8%，符預期，美股3大指數周五反覆上揚，道指收市升216點，報35970點；標指升44點，報4712點；納指升113點，報15630點。
【開市9點半】商湯集團遭美列黑名單 稱指控毫無根據；中金建議三大配置方向
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩