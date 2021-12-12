【大行策略】中金：穩增長主綫延續　列行業配置三大方向

中金首席策略師王漢鋒等人發表報告，認為中國資本市場相較全球處於較為有利的環境，「穩增長」預期加強下，關注未來政策逆周期調節進展，認為「穩增長」主線仍將延續，年初至今相對強勢的部分製造成長風格可能會暫時相對落後，市場風格或暫呈現「大強小弱」格局。

中金建議，當前具體關注三個方向：

1）政策邊際變化或發力潛在有支持的領域，包括地產穩需求相關產業鏈（家電、家居、建材、地產等）、潛在可能的消費支持領域、券商等；

2）今年已經有所調整、估值已經不高、中長期前景依然明朗的中下游消費，自下而上擇股，包括食品飲料、醫藥、家電、輕工家居、汽車及零部件、互聯網與傳媒、農林牧漁等；

3 ）短期可能受抑、中期關注高景氣的製造方向，包括新能源汽車、新能源及科技硬件半導體，依據產業鏈環節景氣程度變遷而擇股配置，特別關注輸配電升級、汽車零部件等環節的製造機遇。

該行指，近期則關注穩增長政策的具體措施；財政政策細節；海外市場監管；國內局部疫情和海外變種病毒進展；美國政策退出節奏和增長數據等。

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