英國數千門前包裹被偷 警籲改派送模式

新冠肺炎疫情期間英國民眾減少外出，網上購物大行其道，民眾家門前的包裹卻成為不法之徒的目標。英國媒體報道指，有數以千計包裹在家門口被偷。英國警方指，聖誕節前包裹被盜情況應會更加嚴重。倫敦警方呼籲，民眾應減少選擇送貨上門服務，改為到店自取。

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英國《太陽報》報道，當地已有數以千計包裹被偷，並且幾乎無可能尋回。情況之嚴重讓英國各地警察紛紛呼籲民眾，減少選擇送貨上門服務，改為到店自取。倫敦北部的卡姆登區（Camden）警察更建議完全放棄送貨上門，指惟有到店自取才能確保收到包裹。

英國警方表示，放在屋企門口的包裹被偷機率甚高，並預料失竊情況會在聖誕節前加劇。報道指，本周至聖誕節正日期間，將有近10億包裹會以送貨上門方式寄出，若無人即時簽收，就會被放在門口或走廊上。有研究數據顯示，泰晤士河谷地區（ Thames Valley）情況最為嚴重。

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據報，包裹失竊受害者已增至數百人，有網民在社交媒體上表示，被偷的包裹裡裝有名牌手袋，敦促各大網購公司認真對待投訴。英國國家警察局長委員會（National Police Chiefs’ Council）副局長Amanda Blakeman表示，疫情期間網購數量增加，令情況變得更嚴重。

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責任編輯：李俊儀