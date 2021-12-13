拜登初上美國真人秀 用支持率低自嘲（有片）

美國總統拜登日前首次參與真人秀節目，為奧巴馬後首位現任總統上節目。拜登談論多項議題，包括疫苗接種及支持度等，更以自己的支持度低來自嘲。同時，拜登更大談家庭及白宮生活，並坦承自己並非一名好廚師。

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拜登（Joe Biden）上周五（10日）接受美國知名真人秀，The Tonight Show的線上訪問。主持Jimmy Fallon問拜登，對支持度下跌有何看法。拜登自嘲道，

「（支持度）60多時比較關心，現在跌到40中段，我都唔理了。」

（I was paying attention when they were in the mid-60s, but now that they're in the 40s, I don't pay attention anymore.）

拜登指上任不足一年已有眾多事情發生，他明白民眾會恐懼及擔憂，亦知道民眾接觸到不少虛假資訊。拜登稱實情是美國經濟增長已接近60年來高位，失業率僅4.2%。拜登亦認同高通脹可能是一大問題，但表示美國政府正嘗試解決。

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另外，拜登透露與妻子吉爾（Jill Biden）在白宮的生活，直言不會要求廚師為夫婦煮早餐，表示自己中產出身，可以自己烚蛋及整一碗穀物片。不過，拜登坦言自己不是好廚師，曾被女兒嘲笑廚藝不精，因此在白宮烚蛋的「重任」由吉爾負責。

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責任編輯：吳漢培