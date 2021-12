拜登初上美國真人秀 用支持率低自嘲（有片）

美國總統拜登日前首次參與真人秀節目,為奧巴馬後首位現任總統上節目。拜登談論多項議題,包括疫苗接種及支持度等,更以自己的支持度低來自嘲。同時,拜登更大談家庭及白宮生活,並坦承自己並非一名好廚師。

拜登狂咳嚇親記者 竟因孫仔獻吻被傳染感冒 【下一頁】

拜登(Joe Biden)上周五(10日)接受美國知名真人秀,The Tonight Show的線上訪問。主持Jimmy Fallon問拜登,對支持度下跌有何看法。拜登自嘲道,

「(支持度)60多時比較關心,現在跌到40中段,我都唔理了。」

(I was paying attention when they were in the mid-60s, but now that they're in the 40s, I don't pay attention anymore.)