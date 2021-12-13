  • 18°C
香港時間 : 20211213日 (一) 09:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登初上美國真人秀 用支持率低自嘲（有片）

環球社會熱點 08:05 2021/12/13

分享：

美國總統拜登日前首次參與真人秀節目，為奧巴馬後首位現任總統上節目。拜登談論多項議題，包括疫苗接種及支持度等，更以自己的支持度低來自嘲。同時，拜登更大談家庭及白宮生活，並坦承自己並非一名好廚師。

拜登狂咳嚇親記者 竟因孫仔獻吻被傳染感冒 【下一頁】

拜登（Joe Biden）上周五（10日）接受美國知名真人秀，The Tonight Show的線上訪問。主持Jimmy Fallon問拜登，對支持度下跌有何看法。拜登自嘲道，

「（支持度）60多時比較關心，現在跌到40中段，我都唔理了。」
（I was paying attention when they were in the mid-60s, but now that they're in the 40s, I don't pay attention anymore.）

拜登指上任不足一年已有眾多事情發生，他明白民眾會恐懼及擔憂，亦知道民眾接觸到不少虛假資訊。拜登稱實情是美國經濟增長已接近60年來高位，失業率僅4.2%。拜登亦認同高通脹可能是一大問題，但表示美國政府正嘗試解決。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

不滿對方帶頭賀拜登當選 特朗普爆粗鬧以色列前總理 【下一頁】

另外，拜登透露與妻子吉爾（Jill Biden）在白宮的生活，直言不會要求廚師為夫婦煮早餐，表示自己中產出身，可以自己烚蛋及整一碗穀物片。不過，拜登坦言自己不是好廚師，曾被女兒嘲笑廚藝不精，因此在白宮烚蛋的「重任」由吉爾負責。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

拜登不考慮派兵烏克蘭 再次警告普京入侵後果嚴重
2021/12/09
拜登不考慮派兵烏克蘭 再次警告普京入侵後果嚴重
普京承諾不入侵烏克蘭 要求拜登確保北約不東擴（第二版）
2021/12/08
普京承諾不入侵烏克蘭 要求拜登確保北約不東擴（第二版）
民調預測2024美國大選 特朗普或贏拜登
2021/12/07
民調預測2024美國大選 特朗普或贏拜登
【美國疫情】拜登拒封城停工 承諾提供免費新冠檢測
2021/12/03
【美國疫情】拜登拒封城停工 承諾提供免費新冠檢測
【Omicron變種】拜登籲勿恐慌 美國暫不會封關或封城
2021/11/30
【Omicron變種】拜登籲勿恐慌 美國暫不會封關或封城

你可能感興趣

拜登不考慮派兵烏克蘭 再次警告普京入侵後果嚴重
12:33 2021/12/09
拜登不考慮派兵烏克蘭 再次警告普京入侵後果嚴重
普京承諾不入侵烏克蘭 要求拜登確保北約不東擴（第二版）
18:09 2021/12/08
普京承諾不入侵烏克蘭 要求拜登確保北約不東擴（第二版）
民調預測2024美國大選 特朗普或贏拜登
14:32 2021/12/07
民調預測2024美國大選 特朗普或贏拜登
網絡熱話 拜登 美國 白宮 失業率 疫苗 通脹

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月13日 時間09:00）

下一篇文章

【新冠疫苗】奧地利連續4周示威 4.4萬人反強制接種
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】威廉全家福聖誕卡 小王子公主打扮貼地
【英國王室】威廉全家福聖誕卡 小王子公主打扮貼地
【英國疫情】5個月後恐增7.5萬死 專家促加強防疫
【英國疫情】5個月後恐增7.5萬死 專家促加強防疫
新型冠狀肺炎全球疫情（12月13日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月13日 時間09:00）
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
不滿對方帶頭賀拜登當選 特朗普爆粗鬧以色列前總理
不滿對方帶頭賀拜登當選 特朗普爆粗鬧以色列前總理
【英國疫情】政府或推「Plan C」 料重用英版安心出行
【英國疫情】政府或推「Plan C」 料重用英版安心出行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款