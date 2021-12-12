  • 22°C
香港時間 : 20211212日 (日) 19:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】奧地利連續4周示威 4.4萬人反強制接種

環球社會熱點 19:25 2021/12/12

分享：

為應對新冠肺炎疫情，奧地利等國家推行強制疫苗接種措施。奧地利首都維也納連續第4個周末有人發起示威，抗議強制疫苗接種。奧地利警方表示，有約4.4萬人參與是次示威，規模是奧地利同類示威中最大。

奧地利擬罰款谷疫苗針 拒絕接種者每月1萬 【下一頁】

奧地利成千上萬名民眾上周六（11日）在維也納遊行，抗議政府強制疫苗接種和居家隔離等防疫措施。奧地利上月成為首個宣布強制接種疫苗的歐盟成員國，當地警方估算今次示威有約4.4萬人參與，是同類示威中規模最大的一次。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

有示威民眾高舉寫著「反對疫苗法西斯主義」（No to vaccine fascism）標語，亦有示威民眾表示是為自由而戰，同時反對疫苗。專程從外地趕至維也納參加的示威者Manuela質疑當局做法，批評不容許未打疫苗的小朋友參加課外活動涉及歧視。

奧地利禁足未打疫苗者 維期最少10日 【下一頁】

奧地利規定，14歲或以上人士從明年2月起，除非獲得醫療豁免，否則需要接種疫苗。拒絕接種人士最初會被罰款600歐元（約5,295港元），若仍未接種就會增加至每季罰款3,600歐元（約3.2萬港元）。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

【新冠疫苗】奧地利擬罰款谷針 拒絕接種者每月1萬
2021/12/10
【新冠疫苗】奧地利擬罰款谷針 拒絕接種者每月1萬
奧地利醫生犯錯切老翁雙腿 僅被罰近2.4萬
2021/12/02
奧地利醫生犯錯切老翁雙腿 僅被罰近2.4萬
奧地利極力反對核能納綠能 揚言對歐盟司法挑戰
2021/11/18
奧地利極力反對核能納綠能 揚言對歐盟司法挑戰
【新冠疫苗】奧地利禁足未打針者 維期最少10日
2021/11/15
【新冠疫苗】奧地利禁足未打針者 維期最少10日
【新冠疫苗】奧地利確診飆升 總理威脅無打針要禁足
2021/10/24
【新冠疫苗】奧地利確診飆升 總理威脅無打針要禁足

你可能感興趣

【新冠疫苗】奧地利擬罰款谷針 拒絕接種者每月1萬
13:08 2021/12/10
【新冠疫苗】奧地利擬罰款谷針 拒絕接種者每月1萬
奧地利醫生犯錯切老翁雙腿 僅被罰近2.4萬
18:26 2021/12/02
奧地利醫生犯錯切老翁雙腿 僅被罰近2.4萬
奧地利極力反對核能納綠能 揚言對歐盟司法挑戰
19:09 2021/11/18
奧地利極力反對核能納綠能 揚言對歐盟司法挑戰
疫情 請願示威 遊行集會 疫苗 維也納 奧地利 新冠肺炎疫情 歐盟

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

不滿對方帶頭賀拜登當選 特朗普爆粗鬧以色列前總理
不滿對方帶頭賀拜登當選 特朗普爆粗鬧以色列前總理
【Omicron變種】打第3針疫苗 防輕症有效率升至75%
【Omicron變種】打第3針疫苗 防輕症有效率升至75%
新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日 時間19:00）
【英國王室】威廉全家福聖誕卡 小王子公主打扮貼地
【英國王室】威廉全家福聖誕卡 小王子公主打扮貼地
【Omicron變種】佔倫敦3成新確診 遍布全市每個角落
【Omicron變種】佔倫敦3成新確診 遍布全市每個角落
【英國疫情】政府或推「Plan C」 料重用英版安心出行
【英國疫情】政府或推「Plan C」 料重用英版安心出行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款