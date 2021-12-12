【新冠疫苗】奧地利連續4周示威 4.4萬人反強制接種

為應對新冠肺炎疫情，奧地利等國家推行強制疫苗接種措施。奧地利首都維也納連續第4個周末有人發起示威，抗議強制疫苗接種。奧地利警方表示，有約4.4萬人參與是次示威，規模是奧地利同類示威中最大。

奧地利擬罰款谷疫苗針 拒絕接種者每月1萬 【下一頁】

奧地利成千上萬名民眾上周六（11日）在維也納遊行，抗議政府強制疫苗接種和居家隔離等防疫措施。奧地利上月成為首個宣布強制接種疫苗的歐盟成員國，當地警方估算今次示威有約4.4萬人參與，是同類示威中規模最大的一次。

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有示威民眾高舉寫著「反對疫苗法西斯主義」（No to vaccine fascism）標語，亦有示威民眾表示是為自由而戰，同時反對疫苗。專程從外地趕至維也納參加的示威者Manuela質疑當局做法，批評不容許未打疫苗的小朋友參加課外活動涉及歧視。

奧地利禁足未打疫苗者 維期最少10日 【下一頁】

奧地利規定，14歲或以上人士從明年2月起，除非獲得醫療豁免，否則需要接種疫苗。拒絕接種人士最初會被罰款600歐元（約5,295港元），若仍未接種就會增加至每季罰款3,600歐元（約3.2萬港元）。

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責任編輯：李俊儀