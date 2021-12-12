【工展會2021】鷓鴣湯包日售近6000包　顧客一次入12包預備過冬

▲ 豬手專門店一豚，其傳訊及市場經理莊珮樺指出，剛開幕首2天人流一般，惟料展期未較近新年，生意額可增1至2成。（陳靜儀攝）

上年因疫情取消實體展的工展會，剛於周六（11日）開幕，今年回歸維園舉行，展會來到第2日，有經常參展的受訪市民表示，第一個周末的人流明顯較往屆下跌1至2成，場內優惠亦不及以往吸引。臨近冬日，亦有湯料商戶表示，市民已開始「入貨」準備過節，有顧客一次過買了12隻鷓鴣放在家中預備過冬。

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主賣湯料的大地之作董事總經理莫華恩表示，光顧的多為熟客，該企今年首次引入鷓鴣湯包，每日售出5000至6000包，甚至有顧客一次過買了12隻放在家中預備過冬，「今年流行家中放小雪櫃，所以顧客一次過買多隻放在客廳備節」。以往顧客可能首選雞湯包，但鷓鴣的吸引之處是不「不寒不燥」，而且功效甚多，適合不同體質人士飲用，成功吸引到消費者。

他表示，該企參展已有20多年，明顯感受到今年人流較往屆下跌1至2成。惟他表示，取消試食反令場內地面較清潔，人流流通更好。

豬手專門店一豚，其傳訊及市場經理莊珮樺指出，氣炸類食品相當受主婦顧客歡迎，人均消費約100至200元，雖然剛開幕首2天人流一般，惟料展期未較近新年，生意額可增1至2成。她提到，黑椒豬手及不同口味的小食包同受顧客歡迎。有不少熟客詢問，該企因此於工展會首推湯包，亦有不錯表現。

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記者：李智美